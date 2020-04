OPINIÓN | Harry Cerpa: “Las cosas buenas de la cuarentena”

Hola amigos, muy buenos días, Uds. dirán ¿cómo es esto?, ¿cómo puedo poner este título?,¿cómo puede tener algo bueno? La verdad parece de locura solo pensarlo, les explico porque he puesto este título: Todos los días y a cada hora vemos y escuchamos todas las desgracias que nos está haciendo vivir este virus, a tal punto que tenemos que respetar esta cuarentena, establecida por nuestro gobierno, nos guste o no, pero el estar juntos, responsablemente, en familia, sin salir de la casa, comiendo las mismas comidas, a las mismas horas, compartiendo silencios, bullas, risas, enojos, alegrías, situaciones estresantes, ansiedades, miedos, etc., en fin todos juntos en familia, ¿qué tal suena?, terrible quizás, pero si lo analizamos fríamente, al fin en verdad estamos participando todos, ocupando quizás el rol que debemos ocupar todos.

Dicen los entendidos que nuestro planeta se está limpiando (desintoxicando) y la naturaleza comienza a florecer naturalmente, ya que han disminuido las contaminaciones constantes, que nosotros mismos provocamos, y nos hacemos daño cada día de nuestra existencia. Lo mismo en nuestras casas estamos compartiendo, algunos como nunca todo, con nuestros familiares cercanos.

Los hijos están ocupando el lugar en la casa, alejados de tantos vicios que han plagado nuestra sociedad, por supuesto habrá circunstancias difíciles de cambiar, pero algo hay qué hacer. Las parejas, normalmente, tanto el hombre como la mujer, trabajan y ya no están en la casa, entonces, nuestras prioridades están cambiadas, pero ahora estamos juntos, compartiendo todo, y algunos, al fin tenemos metas comunes, las que ojalá nos ayuden a crecer como parejas solidarias, y nos enseñe a valorar lo que tenemos y no lo que no tenemos, y lo más importante hoy, sí, hoy, tenemos tiempo para pensar en mejorar.

Bien se dice que todo pasa por algo, seamos conscientes que en nuestras vidas, a lo largo de ellas nos han sucedido situaciones adversas, luego de las cuales nos sirvió enfrentarlas, y hemos encontrado soluciones que quizás antes ni las imaginábamos.

Hoy amigos tenemos tiempo, y como les digo, saquémosle provecho a la cuarentena, quizás, antes por falta de tiempo no podíamos enfrentarlas, ahora es el momento, las circunstancias se dan, por supuesto, no en la forma que hubiéramos querido, pero es ahora que podemos enfrentar, acercarnos a nuestros hijos, acercarnos a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros hermanos, en fin a todos, para brindar tranquilidad, quizás, con una sonrisa, con palabras de esperanza.

Algunos tenemos la suerte de tener a nuestros padres, ya ancianos, con nosotros, compartiendo esta cuarentena, yo creo que es el momento de cuidarlos y protegerlos, para que pasen con vida esta pandemia, a veces decimos no hay tiempo, pero bendito sea Dios, hoy sí hay tiempo, la pregunta es ¿estamos aprovechando bien este tiempo? Bueno, aún hay tiempo, valga la redundancia, esta cuarentena va a pasar, no hay un tiempo establecido, quizás se prorrogue un poco más, porque según los entendidos, indican que no se puede perder lo que hemos ganado, hasta ahora. Así que no nos sorprendamos de que se amplíe esta cuarentena. Vamos bien.

Pero hay que seguir, continuemos cuidándonos responsablemente, esperemos que el gobierno tome las medidas adecuadas, para que sus ayudas lleguen a TODOS LOS PERUANOS, vulnerables, que los somos todos sin excepción. Pero que lo haga de una manera adecuada, no con populismo, sino con soluciones que nos favorezcan ahora y después. Amigos, nunca olvidemos a Dios en nuestro día a día, tengamos fe, y al final veremos la luz de las soluciones, ¡ASÍ SERÁ!