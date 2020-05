OPINIÓN | Gustavo Pino: “Pandemia: lo que fuimos y seremos”

Vivimos cegados por ese bienestar que ha mudado. Robots de movimientos programados eran la madurez alcanzada, un trabajo estable de dinero que mantenía bocas llenas; cabezas sin sueños, devoradas por espectros manipuladores, comprar, comprar era la felicidad que nos albergaba como una necesidad vital.

No importaba lo consumido, la cosa era hacerlo sin el menor escrúpulo. Sentarnos frente a televisores enormes con calidades que superaban cualquier expectativa y ser consumidos por ellos; equipos de música y audífonos que explotaban tímpanos para ensordecernos de los gritos de las calles; col-chones reparadores de sueños escabrosos y espaldas adoloridas, torcidas; celulares cada vez más «modernos», renovables cada mes, cada día, olvidándonos del tacto de las cosas esenciales; autos velocísimos como un bólido y rugientes hasta el hartazgo, kilómetros consumidos en espacios sin cronologías para las nuevas generaciones.

No había remedio, comprar y comprar, tal vez, era nuestro único destino, el único palpitante como un sueño trucado. Mentes llevadas a pensar sobre la apropiación del mundo, a adquirir cualquier cosa que se nos antojase, solo teníamos que desearlo, y no importaba los métodos aplicados, eso era lo de menos. Escases de exigencias y apuros debería ser el chip implantado en nuestros juicios, pues no nos enseñaron a soltar o a reponer, a mirar con indignación a gente muriendo por un bocado.

No sé lo que seremos. En las últimas semanas se escucharon y leyeron reflexiones metálicas, distantes, del futuro que nos espera. «No seremos los mismos después de la pandemia». Opiniones aceptables y contrapuestas. «Las sociedades van a cambiar». «El consumismo va a caer». «Nada será diferente».

Los peruanos somos por excelencia olvidadizos. Nos dan un poco de libertad y regresamos a lo mismo. Lo cierto es que hoy y los días que vendrán, pese al enorme y continuo esfuerzo por controlar la enfermedad a nivel mundial, los riesgos tomados por ciudadanos exponiendo sus vidas; a pesar de las hospitalizaciones y medidas preventivas, de los diagnósticos y tratamientos, de las medidas del Estado; a pesar de las respuestas en el ámbito político y económico para mantenernos a flote en barquitos aguje- reados por la desigualdad, seguiremos siendo los mismo.

Una amiga me dijo que detestaba mi falta de fe en Dios y en las cosas que puede hacer, según la Biblia; pero admiraba esa fe que tenía por los demás. Ya la he perdido.