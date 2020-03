OPINIÓN | Giovany Rocío: “Hambre Cero – Cuarentena y Solidaridad como única solución

Mientras el mundo paralizaba me encontraba en EE.UU., la gente seguía haciendo su vida normal en dicho país; sin embargo, los números ya comenzaban a ser aterradores en muchos estados, mientras tanto de Perú me recomendaban regresar de inmediato y pude ingresar el mismo lunes. Por otro lado, mi socio y maestro el urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, se encontraba en Bogotá y es desde ahí que ha madurado una de las urgentes medidas que se deben tomar.

La hermandad distrital. Ya que la reacción del presidente Vizcarra, hoy enfrenta quizás el mayor desafío y tiene como punto de partida la nefasta Ley de Municipalidades y el reparto del presupuesto en el país. Hoy la alcaldesa de Bogotá tiene una espléndida voz de participación y el respaldo es que una ciudad como Bogotá tiene 19 veces más presupuesto que Lima para 2/3 de la población que tenemos. Lo propuesto es una urgente política de hambre cero.

Llegar a donde el Estado por años no ha llegado en el Perú, de cada 5 trabajadores 1 está en planillas, de cada 3 trabajadores 2 ganan menos de 1500 nuevos soles, de 10 solo 1 tiene ahorros, de cada 5 trabajadores por lo menos 2 viven al día y cuidado, esa es solo la gente que tiene trabajo, porque de cada 5 y hablamos de familias, 2 viven con 11 soles diarios.

Entonces, es urgente crear un plan desde el Estado que acopie y reparta comida, siempre he creído en la menor participación del Estado en el devenir de un país, salvo para situaciones como la que estamos viviendo. Y la propuesta pasa porque se ataque el mayor problema que el gobierno puede enfrentar, que es la falta de alimentos, razón por la cual en un primer momento se debe empoderar a los alcaldes distritales y provinciales, quién mejor que ellos para poder saber las necesidades urgentes de la población.

Ellos tienen contacto directo con programas del vaso de leche y con las diversas asociaciones e iglesias que están en la zona. Y desde esa misma perspectiva, proponer que las personas naturales que puedan solventen a una familia de escasos recursos, siempre dentro de una planificación. Imitar lo que extraordinariamente viene realizando el Padre Omar, de la Asociación de las Bienaventuranzas.

Es decir, que cada familia natural pueda donar directamente a una familia. Asimismo, se debe establecer un consejo consultivo de descentralizaciones y abastecimiento de recursos. Algo que no se debe dejar de lado es la salud y sobre todo mental. Hoy se ha ampliado la cuarentena, pero nada dice que esta no se tenga que estar prolongando, razón por la cual se debe ir pensando desde ahora en políticas inclusivas, aquellas políticas macroeconómicas de expansión monetaria tomarán mucho tiempo y el hambre y la desesperación pueden llegar antes si es que no han llegado.