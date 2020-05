OPINIÓN | Giovany Rocío: “Gobierno en su laberinto”

No soy periodista de profesión, soy un abogado abocado a la construcción. Escribo con absoluta libertad desde la edición Número 1 de este diario. Mi

esposa está en el rubro gastronómico y de importaciones.

Entonces, empecemos a mirar la reactivación económica propuesta por Vizcarra y sus 19 ministros, desde la propia cancha. Las mascarillas KN95 cuestan en China entre US$ 0.75 a US$ 1.10, el precio CIF (Insurance and Freight).

Puestas en Lima, lo normal es dependiendo de algunas variables S/ 5.00 (cinco nuevos soles). Curiosamente estas mascarillas son adquiridas por precios que van entre los S/14.00 a S/20.00.

Y esas mismas hechas en Gamarra nos cuestan S/2.50. Ni al nuevo ministro y a nuestro presidente se le ocurrió salir a comprar. Por qué el Estado, vía el Ministerio de Salud, no importa estas mascarillas, el precio es por avión y varía entre 9 a 16 días.

Por otro lado, ahora hablemos de los respiradores, el presidente sabe bien, que en un día podemos recoger 1500 ventiladores de Israel y al día siguiente 1500 ventiladores de Hong Kong y armar 3,000 camas más de UCI. Vizcarra lo sabe.

El lunes empieza el Delivery, sin embargo, han sacado 3 normas que se contradicen, supongo que es la última la que vale. Pero el Ministro de Salud, en esto anda perdido, supongo que sus asesores también.

Solo el 2 a 3% cumplirán con todas las normas. Pero por qué no convocaron a Alvaro Paz de la Barra, presidente del AMPE (Asociación de Municipalidades del Perú) o a Jorge Muñoz (alcalde de 11 millones de peruanos), pero sobre todo el encargado legalmente de los mercados.

Los polos más infecciosos de todos. Por suerte pusieron un ministro del Interior que ya la vio y está actuando. Y si leen la parte de la Construcción, el 100% de los trabajadores tienen que llegar con movilidad propia.

Con esto descartamos todas las viviendas sociales que el ministro de Vivienda quiere fortalecer. Porque en vivienda social la utilidad es baja y se requiere de mucha mano de Obra.

Se aprobó ayer la Ley de Revisores Urbanos, 7 años para que se apruebe, pero más vale tarde que nunca. Y felicitar a los congresistas del FREPAP con su presidente de asesores, el Dr. Francisco Gómez Valdez, que se han preocupado in situó, de quela gente que empezaba su peregrinaje regrese a su ciudad. Con la Plata de ellos mismos.