OPINIÓN | Giovany Rocío: Excelencia vs Trascendencia – Pago o no el colegio

Mi esposa ingresó a la Universidad a los 15, yo ingresé a los 16, y es que nuestra generación vivió en una constante lucha sobre quién ingresaba primero a la universidad, Instituto o se insertaba prontamente en la masa laboral.

Hoy la gran mayoría de generacionales son padres y, sin duda, existen varias interrogantes, pero una de las dos mayores incertidumbres es si pagan o no el colegio.

Claro, para aquellos que están en colegios que valen desde S/.100.00 la pensión hasta aquellos que bordean los S/. 6,000.00, pero la siguiente gran interrogante es, mando o no a mi hijo al colegio. Y curiosamente a lo que pueda parecer, aquellos que estén más cercanos a los S/. 6,000.00 mensuales, sean los primeros que NO envíen a sus hijos al colegio, lo dejarán al cuidado de la madre o de asistentes del hogar.

Sin importar si tienen, dos, tres o cuatro, ellos pagarán o las instituciones que los tienen destacados en el Perú, eso no será problema, pero, sin embargo, el que paga S/. 100.00 o incluso no pagan, se enfrentan al primer problema, si no envió al niño o al adolescente y los dejo solo en casa, los expongo a un sin número de problemas.

Parece contradictorio, pero es la realidad. Vizcarra ha hablado de casi todo, pero no de lo más importante, como el tener el peor sistema de abastecimiento de Latinoamérica de productos.

Primero dijo que los empleadores se pongan de acuerdo, ahora es que los padres se pongan de acuerdo. En principio como abogado, una clase virtual dista mucho del servicio contratado, pero al ser la educación un derecho constitucional, el 100% de las demandas ante Indecopi propuestas por los padres de familia, serán ganadas por estos, más si de por medio sabemos que los colegios, son instituciones sin fines de lucro. Y claro, enviar a un niño a clase es altamente probable que adquiera el virus.

En Estados Unidos y Brasil, los países más renuentes a acatar la cuarentena al igual que Nicaragua, las clases ya se suspendieron todo el año. Incluso, en Estados Unidos, según el New York Times, el regreso a clases será cuando encuentren la vacuna.

Uno de los párrafos señala que los niños pueden ser los causantes de la muerte de sus padres y de sus abuelos, dependiendo en la situación de riesgo que se encuentren.