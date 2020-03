OPINIÓN | Giovany Rocío: “Coronavirus – Entre mitos y verdades. Desde las AFP hasta LATAM”

Debo decir que a mis 38 años jamás me tocó vivir siquiera una situación similar, en la que tuviéramos que quedarnos en casa, sin ni siquiera asomarnos a la puerta de la casa. Con un pedido inicial de 15 días, pero con un desenlace incierto. Es que el coronavirus ha puesto de manifiesto algunas cosas que sin duda desnudan tantos años de ver el Gobierno como un botín y la política, como el vil medio para enriquecerse rápidamente. Innecesarias obras, por citar solo tres, como el Gaseoducto del Sur, la refinería de Talara y la Interoceánica, camuflan una “inversión” de cerca 20 mil millones de dólares y con ello la mega cantidad de hospitales que pudieron hacerse.

Curiosamente, en dos de estas mega obras, que no supo de doctrinas ni de políticos, están la corrupta empresa Odebrecht y también Graña&Montero. Y nuevamente nos preguntamos, ¿por qué tenemos este pésimo servicio de salud? Que sin coronavirus ya era de los peores. Y que hoy va de la mano con la incertidumbre. La misma que se ve reflejada en los fondos de las AFP que la novel ministra trata de explicar a la población que esto es a largo plazo y que por ende debemos esperar con optimismo y no ver la foto del momento.

Mucho mejor sería si estableciera que sería inconstitucional que se cobre por la administración del fondo de pensiones si este no recibe réditos. Son los únicos en el mercado de valores que cobran sin ningún riesgo. Un juego en el que arriesgan todo pero los que pierden son otros, jamás ellos. Y no quiero pecar de nacionalista, pero es imperdonable que no superemos el trauma de Aeroperú, el tener una empresa como LATAM es hasta estratégicamente suicida. A mí nadie me lo contó.

El domingo pasado me acerqué con la intención de adelantar mi vuelo y la respuesta es que no sabían nada y que el vuelo estaba sobrevendido. Luego de retirarme pude observar que seguían vendiendo boletos hasta 10 veces su valor. Tú que quieres matar al que vende limones, cebollas, etc. Piensa en un momento en estas empresas.

A renglón seguido es imperativo que el Estado establezca políticas tanto monetarias como fiscales. La Sunat debe entender más que nadie este momento de crisis e incertidumbre. Y aunque está demás repetirlo, quédese usted en su casa y vea la forma de sacarle el mayor provecho a este tiempo de ocio.