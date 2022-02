OPINIÓN | Gino Michelini: “Vacancia: La desesperación es mala consejera”

La desesperación por no ser vacado ha llevado al presidente a seguir tomando decisiones equivocadas. La desesperación es mala consejera, ha cambiado el terminar con la incertidumbre, por asegurar los votos de Perú Libre que eviten su vacancia, sencillamente lamentable. Estamos en una situación que no solo se trata de aprendizaje, sino también de sumisión y dependencia a Vladimir Cerrón, quien es de manera clara: la mano que mueve la cuna.





Se esperaba que el presidente nombraría un gabinete de ancha base donde se pudiera aprovechar la oportunidad para tender puentes y terminar con la incertidumbre; sin embargo, solo podemos observar más de lo mismo. Un gabinete con un premier que se caracteriza por ser irascible y poco dialogante, difícil que cambie su estilo, algunos ministros con serios cuestionamientos como el ministro de Transportes que continúa siendo intocable y lo más preocupante la salida del ministro de Salud más exitoso del gabinete anterior, el de mayor aceptación y de mayores logros, se la saca para cubrir un cupo de Perú Libre pedido de Vladimir Cerrón, situación inaceptable desde cualquier punto de vista en que se le mire. En plena pandemia colocar un ministro de Salud con serios cuestionamientos es irresponsable. El desconocimiento del flamante ministro de Salud, es preocupante, en conferencia de prensa del Consejo de Ministros detalló una serie de hospitales que estaban inconclusos, los cuales, afirmó, iba a concluir e inaugurar, y luego dijo que iba a averiguar cuánto tenía de presupuesto, ¿el señor no sabe que cualquier obra pública tiene que estar presupuestada y que las que él mencionó no lo están?

Si bien el Ministro de Economía Oscar Graham es un profesional de primer nivel con un expertise adecuado para manejo de cartera y genera tranquilidad en el manejo de la caja fiscal, lo que no está claro cuál es la visión del país, cuáles son las metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, por el contrario, continuamos con la idea del cierre del Congreso y de la vacancia presidencial con cual la incertidumbre continúa y, por tanto, la inversión privada sigue estancada, pues no existe la estabilidad que los inversores necesitan.





Estamos ante un escenario donde los problemas del país continúan sin solución, la reactivación económica no tiene ninguna estrategia seria y sostenible, el regreso a clases tiene serias deficiencias. Por otro lado, se cambia a un ministro de Salud eficiente en plena pandemia. Si bien es probable que el Congreso le otorgue el voto de confianza al nuevo gabinete, también es cierto que las famosas interpelaciones continúen.

Esta situación es insostenible, no podemos continuar con la incertidumbre y la falta de gobernabilidad, en lugar de buscar soluciones se está polarizando más al país. La población ya está cansada, no esperemos que esto termine con una protesta social, los políticos Congreso y Ejecutivo si no solucionan los problemas de país, deberían pensar seriamente en irse todos a su casa.

◼ Más de Gino Michelini:

OPINIÓN | Gino Michelini: “Otra vez la incertidumbre nos puede complicar el futuro económico”

OPINIÓN | Gino Michelini: “Crecimiento e informalidad”

OPINIÓN | Gino Michelini: “Se viene el default de Reactiva Perú ¿Hay alternativas?”