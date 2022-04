OPINIÓN | Gino Michelini: Reducción de los Impuestos al combustible, buena medida, pero de corto plazo

En mis dos últimas columnas, me refería al tema de los impuestos a los combustibles y pedía la suspensión del Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto al Rodaje, por el peso que tenían estos en la estructura de costos, alcanzaban el 30% (Impuesto al Rodaje, Impuesto Selectivo al Consumo e Impuesto General a las Ventas), pues bien, finalmente el Ejecutivo decidió suspender el cobro del Impuesto Selectivo al Consumo.

Insisto en que debería revisarse la eliminación de impuesto al rodaje, que es un impuesto que se creó para grabar la propiedad (impuesto por rodar), hoy en día tenemos el Impuesto Vehicular, por tanto, el Impuesto al Rodaje debería desaparecer, además que encarece el combustible.

El ministro de Economía afirma que la suspensión del Impuesto Selectivo al Consumo le genera un gasto de 250 millones de dólares mensuales, lo cual es una verdad a medias, pues no está considerando el mayor ingreso por al alza del petróleo, cuando el precio sube se recauda más, lo que sucede es que es un impuesto indirecto muy muy fácil de recaudar. Aparentemente, este tema ya se solucionó, aunque se deberían considerar todos los combustibles, la gasolina de 84 casi no se utiliza y la de 97 contamina menos. Las cosas se deben decir tal como son, no incompletas.

Sin embargo, no es una solución de largo plazo. Pero el tema de fondo está en hacer cambios estructurales. Cada vez que recuerdo la visita de Michael Porter a Perú reflexiono cuánta razón tenía. Porter dijo “El Perú tiene una gran oportunidad de ser un líder global en el crecimiento económico, pero para que esto suceda tiene que llegar a ser más competitivo y permitir al sector privado crecer más rápidamente”.

También dijo “Hay una oportunidad de atraer importantes compañías de otras partes del mundo, para establecerse y tener una presencia más fuerte en el Perú en áreas como maquinarias, tecnologías de la información y que el Estado debería desarrollar infraestructura, criticó seriamente el servicio de Salud, hace 11 años y no se hizo nada.

Comparto, la idea de Pedro Gamio que la solución estratégica es cambiar la red energética, tenemos las reservas de gas suficientes para hacerlo y generar un beneficio no solo económico sino ambiental, en lugar de derrochar el dinero en proyectos como la Refinería de Talara, donde se han gastado 5,000 millones de dólares.

Si hacemos un proceso de privatización, ¿se podría vender Talara a un valor igual o mayor de la inversión? Yo creo que NO. Esperemos que se tomen medidas adecuadas que bajen la temperatura de la población, la cual ya está cansada del Ejecutivo y del Congreso. Que cambien los puyazos por generar de manera conjunta cambios que permitan mejorar la delicada situación que atravesamos, especialmente los más necesitados. ¡Buen fin de semana!

