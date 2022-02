OPINIÓN | Gino Michelini: “Otra vez la incertidumbre nos puede complicar el futuro económico”

El tipo de cambio se empezaba a corregir porque durante las últimas semanas no hubo declaraciones preocupantes por parte del Ejecutivo y el derrame de petróleo distraía la atención. De pronto se anuncia el cambio de gabinete de una manera sorpresiva y se toma juramento a los nuevos ministros, el nombramiento de Oscar Graham genera tranquilidad en el manejo económico por el perfil del flamante ministro, por tanto, el tipo de cambio se mantuvo estable. Sin embargo, la designación del primer ministro es contraproducente, un personaje con antecedentes de violencia familiar, denuncias de no pagar el alquiler de la vivienda que habitaba, y un defensor acérrimo de la Asamblea Constituyente no ayuda para nada en la gobernabilidad, y otra vez las escaramuzas entre el Congreso y el Ejecutivo se encienden, se especula por parte de algunos analistas políticos que sería una estrategia del gobierno para buscar que el Congreso queme su primera bala de plata y, posteriormente, se cierre el Congreso, con lo cual el camino a la Asamblea Constituyente estaría expedito.





El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la previsión del crecimiento para el 2022 al 2%, cifra similar a la que esta columna estimara en publicaciones anteriores (entre 1,5% y 2.0%), mientras que el mismo MEF lo redujo a 3,5% la cual consideramos optimista.

Ante esta nueva crisis, la incertidumbre vuelve a tender una nube negra para el ingreso de la inversión privada, la cual no me canso de recalcar es el 80% de la inversión, el Ejecutivo de manera equivocada se vanagloria de los ingresos fiscales que se vienen recibiendo, pero estos no se deben a ninguna nueva inversión privada, sino al precio de los minerales que se encuentran en su nivel más alto y los cuales al tratarse de un Commodity también podrían bajar, el que maneja la aguja es China, si China estornuda a los países que le exportan les da fiebre.





El gobierno debe tener en claro varios aspectos, estamos atravesando una coyuntura nunca antes vista por el precio de los minerales, situación que no se está aprovechando, pues en lugar de incentivar el crecimiento de la minería responsable con apoyo a sus comunidades, hasta la fecha no se solucionan los conflictos sociales y la ex primera ministra, quien tenía una marcada posición anti minera, no hizo nada, es decir se tiene a la mano la solución económica para atender los problemas sociales y reducir la brecha de desigualdad, pero no se le aprovecha, se le desprecia.

Esta situación no puede continuar así, la Presidencia no puede ser una escuela de aprendizaje, no podemos continuar con un libreto donde las ideas principales son las interpelaciones, la vacancia y el cierre del Congreso, y la búsqueda de soluciones a los problemas de país son casi inexistentes, y las consecuencias de esta anomalía la pagan las personas más necesitadas.

Finalmente, ¿a quién se le ocurrió cerrar La Pampilla? Se va a generar un desabastecimiento gravísimo, espero lo solucionen antes del cierre de esta edición.

◼ Más de Gino Michelini:

OPINIÓN | Gino Michelini: “Crecimiento e informalidad”

OPINIÓN | Gino Michelini: “Se viene el default de Reactiva Perú ¿Hay alternativas?”

OPINIÓN | Gino Michelini: “El cambio del modelo de gasto es una necesidad ‘sine qua non'”