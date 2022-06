OPINIÓN | Gino Michelini: Las Perspectivas Económicas y las incertidumbres van como el cangrejo

Cada fin de semana ya se ha hecho costumbre esperar los programas políticos para conocer un nuevo escándalo, la interpelación de un ministro, la amenaza de cerrar el Congreso o la vacancia presidencial. La situación económica se agrava día a día, la inflación supera el 8% con tendencia al alza y superar el 10%, los productos de primera necesidad son los más afectados, generando una reducción del poder adquisitivo de las personas con menores ingresos.

Por su parte, el Ejecutivo promulga normas trasnochadas, como, la suspensión del IGV a algunos productos alimenticios, decreto que no tiene mayor beneficio para los sectores más necesitados, como lo advertimos antes de su publicación, pues para que una medida de este tipo tenga efecto se debe considerar a toda la cadena y no solamente al vendedor final, pues para este no es aplicable, pues está perdiendo su crédito fiscal contra ninguna compensación.

Por otro lado, la situación de los deudores financieros es cada día más grave, en el mes de febrero se anularon 1,118,000 tarjetas de crédito, en el presente mes los deudores atrasados con más de 180 días subieron a 1,100,000, y las deudas de personas ahora superan en 4 veces sus ingresos.

Los combustibles siguen subiendo por la guerra de Rusia y Ucrania y debemos tener en cuenta que este fenómeno continuará más de lo esperado, ya que Estados unidos ha anunciado un bloqueo a las compras de petróleo ruso. A su vez, también atravesamos el alza de maíz, trigo y soya, materia prima o insumo de muchos productos de pan llevar, y para ponerle la cereza al pastel el precio de los fertilizantes está en índices de precio al alza nunca vistos. ¿y qué se está haciendo para compensar estas anomalías? Nada.

La suspensión del IGV para los alimentos no funciona y en los pocos casos que tendría algún beneficio seria para los sectores de mayor ingre so por su alto consumo, por lo tanto, esta norma se debe derogar y generar un subsidio directo a los productos de primera necesidad mediante un bono de alimentación focalizado.

Del mismo modo, para el caso de los combustibles es necesario derogar el impuesto al rodaje y generar un fondo de compensación con la volatilidad del dólar y del precio del crudo. Hace más de un mes y medio propusimos en esta columna compras de gobierno a gobierno de fertilizantes para atender la demanda interna y donde no habría margen de ganancia y hasta ser posible una subvención en parte, a la fecha recién se está trabajando una propuesta. En el caso de los deudores financieros, las noticias explican por sí solas si no se promulga una norma para la reprogramación de las deudas.

Los deudores financieros no podrán atender los pagos y perderán sus bienes, hemos venido demandando hace más de dos años, se promulgue reactiva persona mediante operaciones de ‘’Repos ‘’ con el BCR; sin embargo, no se nos ha escuchado. La situación económica seguirá creciendo si no se dan soluciones hasta reventar en un conflicto social.

