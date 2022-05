OPINIÓN | Gino Michelini: Las perspectivas económicas se presentan preocupantes

Las perspectivas económicas presentan un escenario complicado, la incertidumbre sigue siendo el factor principal de la desconfianza para invertir en el Perú, el sector minero que genera el mayor ingreso fiscal es el que mantiene el mayor número de conflictos sociales, siendo lo más preocupante que el Ejecutivo no hace nada por solucionarlos, por el contrario, azuza en muchos casos a que estos se tornen más graves.

“Para Joe Bormann, CEO de Fitch Ratings manifestó que es una oportunidad perdida para Perú, además alertó que el país corre el riesgo de convertirse en un país menos interesante, agregó que debería evitarse en el país siga disminuyendo la calidad de las instituciones porque ello se puede convertir en un problema de reputación crediticia, la mínima atención para resolver los conflictos sociales es una variable que pone al Perú en riesgo de cada día ser un destino menos atractivo para la Minería Global”.

No se entiende cómo el país desperdicia la oportunidad de impulsar nuevos proyectos mineros, cuando los precios de los metales continúan elevados. Las proyecciones del crecimiento del PBI eran del 4,7%, hoy es claro que el crecimiento no supere el 1,0%. Los ingresos por Minería están relacionados a proyectos del 2019 que como consecuencia de la pandemia se llevaron a cabo en el 2020, y generaron ingresos para los años 2020; 2021; más no, por nuevas inversiones, pues las mismas se encuentran estancadas, con tendencia a la baja del PBI minero para el 2022.

La inflación sigue siendo un factor que genera preocupación por parte de la población, pues la inflación que presenta el INEI es un promedio ponderado de varios segmentos (Educación, Diversión, Alimentos, Bebidas, etc.), en donde el componente de canasta familiar tiene un porcentaje muy por encima del 12% para el periodo en mención.

Por otro lado, tenemos un componente de inflación importada que afecta los precios, principalmente de los bienes de primera necesidad, y el incremento de los precios por la Guerra de Ucrania y Rusia que disparan el precio del petróleo, generando también inflación. Lo que resulta inaudito es que teniendo los recursos en la puerta se la cerremos a las inversiones en lugar de abrírsela. La situación es crítica: Por una parte, atravesamos un escenario con el precio más alto de los metales de los últimos tiempos, una privilegiada cantidad de recursos mineros y una serie de proyectos de inversión para convertir en recursos todos esos proyectos y con ellos cerrar las brechas en educación, salud, infraestructura, vivienda, agua, desagüe.

Por otro lado, tenemos una inflación que tiende a dos dígitos, una informalidad laboral por encima de 80%, no se ha recuperado el empleo y la inversión privada que significa el 80% de la inversión se retrae. La solución es sencilla, pero no existe voluntad de cambio, si esta situación continúa lo más probable será que se genere una explosión social con consecuencias muy graves para el país y la población.

