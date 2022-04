OPINIÓN | Gino Michelini: La situación económica se puede agravar

La situación económica se presenta incierta, la pretensión de convocar a una Asamblea Constituyente y las declaraciones del Dr. Vladimir Cerrón en el sentido de un Plan “B” en caso el Congreso no aprueba el Proyecto de Ley enviado por el Ejecutivo para realizar una consulta popular el día de las Elecciones Municipales y Regionales, genera una gran incertidumbre, el tipo de cambio ya muestra una tendencia al alza, lo más preocupante es que los inversionistas ven con mucha desconfianza en el país para invertir, lo que es más grave las inversiones vienen retrocediendo, a este paso el PBI se verá seriamente afectado, las estimaciones de un 2,5% están muy alejadas de la realidad.

Bajo esta coyuntura, con suerte podríamos llegar al 1%, con lo cual no se va a poder atender las necesidades más urgentes. La inversión privada caería este año alrededor del 8%. Esta situación trae también consigo que el empleo no se recupere, al haber una contracción de la inversión lo más probable es que el empleo formal caiga.

Bajo este escenario, sin recuperación económica, tendremos cada día más pobres, lo cual es inaudito en un país donde existe tanta riqueza, pero que no se explota porque simplemente no se cuenta con un Plan Estratégico de desarrollo con metas y objetivos claros, precisos y, sobre todo, medibles, en donde los sectores más necesitados vean en sus bolsillos las mejoras. En lo referente a los conflictos mineros, el Estado no ha hecho nada para buscar una solución, por el contrario, ha enviado a la policía para enfrentarse con los comuneros, como es el caso de “Las Bambas”, agravando la crisis.

La única forma de salir de la crisis económica es atrayendo las Inversión Privada, pero, por el contrario, la estamos espantando. Por otro lado, el tema de los deudores financieros continúa, los deudores con atrasos mayores a 180 días ya sobrepasan el millón cien mil, y no se hace nada para ayudarlos con un Programa de Reactiva Personas mediante operaciones de “repos”, como se hizo con las empresas en Reactiva 1 y 2 a tasas preferenciales.

Les pongo un ejemplo: Una persona de 50 mil soles a una tasa del 57% anual (La tasa máxima es 83,4%), pagaría 2,925 soles por mes, pero si se le otorga una tasa del 3% su pago sería de 1,454 soles. Estas facilidades serían solo para aquellas personas que perdieron su empleo, vieron reducidos sus ingresos o estuvieron en suspensión perfecta.

La morosidad del sistema financiero en lo referente a los créditos evolventes de consumo e hipotecarios sigue creciendo y continuará creciendo si no se hace nada, los bancos tendrán que ejecutar y los deudores perderán sus bienes, aumentando de manera sustancial su descontento.

