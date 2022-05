OPINIÓN | Gino Michelini: La Incertidumbre otra vez nos acompaña

La inflación llegó al 8,62% al cierre de abril, y podría llegar a dos dígitos en los meses venideros. La inflación tiene varios factores, uno importado por el alza de precios como consecuencia de la Guerra de Ucrania y Rusia, otro factor interno, derivado principalmente por al alza del precios por efecto de los bloqueos.

Por otro lado, tal como lo advertimos, la suspensión del IGV a los alimentos no tendría mayor impacto, pues no se aplica a toda la cadena, la forma adecuada es el subsidio directo mediante bonos alimenticios, de manera que el apoyo sea focalizado, y no de manera general porque se está subsidiando a sectores que no necesitan apoyo. El tipo de cambio se empezaba a corregir, porque durante las últimas semanas no hubo declaraciones preocupantes.

De pronto se anuncia de una manera sorpresiva el Proyecto de Ley para la Asamblea Constituyente, el billete verde volvió a subir. A lo que debemos agregar que la FED subió su tasa de referencia y planea otra alza en 50 puntos básicos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la previsión del crecimiento para el 2022 al 2%, cifra similar a la que esta columna estimara en publicaciones anteriores (entre 1,5% y 2.0%), mientras que el mismo MEF la redujo a 3,5%, la cual consideramos optimista.

Quizás te interese leer | Torres se burla de periodista: Le aseguro que su tesis está peor que la de Castillo

Lo cierto es que a la fecha el cre aucimiento es del 2% o menos. Ante esta nueva crisis, la incertidumbre vuelve a tender una nube negra para el ingreso de la inversión privada, la cual no me canso de recalcar es el 80% de la inversión. El Ejecutivo de manera equivocada se vanagloria de los ingresos fiscales que se vienen recibiendo, pero estos no se deben a ninguna nueva inversión privada, sino al precio de los minerales que se encuentran en su nivel más alto y los cuales al tratarse de un Commodity también podrían bajar, el que maneja la aguja es China.

El gobierno debe tener en claro varios aspectos, estamos atravesando una coyuntura nunca antes vista por el precio de los minerales, situación que no se está aprovechando, pues en lugar de incentivar el crecimiento de la minería responsable con apoyo a sus comunidades, hasta la fecha no se solucionan los conflictos sociales, es decir, se tiene a la mano la solución económica para atender los problemas sociales y reducir la brecha de desigualdad, pero no se le aprovecha, se le desprecia.

Esta situación no puede continuar así, la Presidencia no puede ser una escuela de aprendizaje, no podemos continuar con un libreto donde las ideas principales son las interpelaciones, la vacancia y el cierre del Congreso, y la búsqueda de soluciones a los problemas de país son casi inexistentes, y las consecuencias de esta anomalía lo pagan las personas más necesitadas.

Síguenos en redes sociales