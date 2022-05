OPINIÓN | Gino Michelini: Ejecutivo vs Legislativo, solo pierde el país

La inflación está a punto de llegar a dos dígitos en el corto plazo, el crecimiento económico y la inversión privada continúan su tendencia a la baja, el empleo no se recupera y la informalidad sigue en incremento.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en la Asamblea Constituyente, en el peor momento, por su lado el Legislativo insiste en la vacancia presidencial basado en las acusaciones polémicas como el fraude electoral, y supuestas grabaciones que no salen a la luz. El sector minero está los conflictos en las Bambas y Southern no se les da importancia, no existe voluntad de solución por parte de gobierno.

Se está matando a la gallina de los huevos de oro. El dólar vuelve a presentar tendencia al alza y la tendencia seguirá por el incremento de la tasa de referencia de la FED, y por la fuga de dólares por la incertidumbre, la cual no tiene cuando acabar.

De esta batalla interminable los que pierden solo somos todos nosotros, sobre todo los sectores más necesitados, para la cuales la canasta familiar es inalcanzable, el precio de los bienes de primera necesidad, por el ajuste de precios internacionales y por la inflación que no se controla, y en donde se toman medidas sin resultados como la suspensión del IGV, que como anticipamos no se ha sentido en la población porque para que resulte, había que aplicar la suspensión a toda la cadena, por tanto es un gasto inútil, lo que se debe aplicar son sub sidios directos focalizados, los transportistas siguen en su reclamo elevar el precio, y no se suspende el cobro del Impuesto al Rodaje, los deudores financieros siguen si ser atendidos, con el riesgo de perder sus bienes si es que aún no los han perdido.

Se deben tomar medidas de inmediato para salir de la crisis. 1) Solucionar los conflictos mineros con acuerdos sensatos, en donde la población involucrada se vea beneficiada. 2) Suspender el Impuesto al Rodaje. 3) Eliminar la suspensión al IGV a los alimentos y generar subsidios directos mediante bonos alimenticios. 4) Destrabar los proyectos de inversión a cargo del Estado, aplicando medidas contra cíclicas que a su vez generen empleo. 5) Suspender la pretensión de una Asamblea Constituyente. 6) Generar acuerdos Ejecutivo-Legislativo con metas comunes que devuelvan la estabilidad jurídica que permitan nuevas inversiones. 7) Que se promulgue el programa de Reactiva Personas, para refinanciar las deudas de más 2 millones de familias. 8) Conformar un gabinete con profesionales altamente capacitados. Las medidas para la solución son claras, esperemos que la sensatez prime antes que los intereses personales.

