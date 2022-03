OPINIÓN | Gino Michelini: Economía; crecimiento incierto

En sendos artículos en las últimas semanas he venido manifestando mi preocupación por el crecimiento de la economía en este y los próximos años. Pedro Francke estimó un crecimiento del 4,7% para el 2022 el cual consideré optimista y hasta irreal, y estimé que el crecimiento estaría alrededor del 2,0 %, hoy los principales analistas económicos coinciden en que el crecimiento del Producto Bruto Interno para el 2020 será menor al 2,5%.

El crecimiento económico del 2021 y 2022 no está relacionado como se podría creer al ingreso de nuevas inversiones o a la recuperación de las actividades económicas, sino es consecuencia del mayor precio de los minerales que ha generado un mayor ingreso de divisas y de pago de impuestos.

También en columnas anteriores había criticado la falta de políticas económicas contra cíclicas, es decir, cuando la inversión privada cae se aumenta el gasto público para nivelar el PBI; sin embargo, vemos que el Estado no está aplicando estas medidas, más aún, lo que es peor, la inversión pública viene cayendo en los últimos cinco meses.

La inversión privada ha venido cayendo en los últimos meses por la incertidumbre, que venimos atravesando, los agentes económicos no van a invertir en el país mientras no exista estabilidad política; sin embargo, muy al contario la escaramuza entre el Ejecutivo y Legislativo es el pan de cada día. La prioridad no es la recuperación económica, sino el proteger sus propios intereses.

Otro factor importante es la gestión del aparato del Estado, tal como señala el Dr. Julio Velarde, si es que queremos crecer no se puede tener un sector público que no esté preparado, que no sea profesional, que no tenga el criterio necesario para tomar decisiones acertadas.

Estamos en una situación sumamente delicada, entre dos opciones , el aprovechar el precio de los minerales, y generar un importante crecimiento económico que permita cubrir la brecha fiscal y atender las necesidades de la población más necesitada, saneamiento, salud, educación, vivienda y, a su vez, el desarrollo de la infraestructura que permita que el Perú sea un país sostenible, tal como lo declaró Michael Porter en su visita al Perú en el 2009 donde dijo que el Perú tenía la oportunidad de ser líder global de crecimiento con inclusión social para lo cual debería esforzarse en la competitividad, por tanto es algo que se puede lograr , si todos los actores fijan como objetivo .

La otra opción es que la incertidumbre continúe, crecimiento económico sea muy pobre o negativo, la brecha social se ensanche, la polarización y los conflictos sociales se incrementen y que la situación política y social se torne inmanejable. La conclusión es, si no aprovechamos la extraordinaria coyuntura del precio de los minerales y seguimos con enfrentamientos que no conducen a ningún beneficio para el país, el futuro es incierto.

