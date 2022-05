OPINIÓN | Gino Michelini: Crisis alimentaria, inflación, escasez a la vista

A la crisis alimentaria, se le conoce como la dificultad que tienen las personas al acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias para una vida activa y sana.

Las principales causas son: Crisis del sistema de producción de alimentos dependientes en la producción agroquímica de la “revolución verde”, malas cosechas, reducción de las reservas de granos; crisis energética, biocombustibles, aumento de la demanda mundial, cambio climático y el alza de precios internacionales, escasez. En actualidad estamos a ad portas de ingresar a una crisis alimentaria, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania se ha elevado el precio como el maíz, trigo y petróleo.

Esta coyuntura ha generado que los precios de los productos derivados, el alza de un producto debería generar una menor demanda; sin embargo, en este caso, el alza de los precios se debe a factores en gran parte exógenos como la guerra, y en otros casos por inflación. Lo preocupante, de lo arriba mencionado, es que, Rusia ha manifestado su posición anunciando que no venderá petróleo y a su vez no vendería trigo y maíz a otros países. Por su parte, India ha sido tajante en su posición de no vender alimentos al exterior, como protección a una crisis alimenticia donde su prioridad es la población.

En el Perú, la situación puede tornarse más grave, tenemos una inflación cerca a los dos dígitos, escasez de fertilizantes, falta de políticas gubernamentales que solucionen estos problemas. En relación al incremento de los precios hace más de un mes que sugerimos en esta columna, que el Estado firme acuerdos de Gobierno a Gobierno (GG), a menores precios en volúmenes que atiendan la demanda interna.

Otorgar líneas de crédito a la Agroindustria a plazos largos y con tasas de interés preferente. Si la Agroindustria genera grandes ingresos al fisco, por qué no desarrollar el sector, no solamente para su crecimiento sino para atender la demanda alimenticia interna que se va a generar, ya sea, por el continuo incremento de los precios de los commodities por inflación importada.

La solución al problema de la crisis alimenticia tiene que ser integral, es decir, ver el bosque y no solo un árbol. 1) Compras del Estado de fertilizantes GG. 2) Fomentar líneas de crédito para la Agroindustria a plazos largos y tasas preferenciales. 3) Solucionar el tema de los conflictos mineros, en vista que, la minería financia a otros sectores por su mayor ingreso de PBI, si el país va a tener crecimiento cercano al cero o bajo cero, y la inversión privada se estima cero o menor que cero, se deben solucionar los conflictos mineros, de otro modo, será imposible atender otras necesidades urgentes como sería la crisis alimentaria. 4) La crisis económica afectó seriamente a las pymes y a las personas naturales con o sin negocio.

En ese sentido, se debe promulgar reactivar personas para poder atender los reclamos de los deudores financieros en donde un gran porcentaje son agricultores. Si no se toman las medidas necesarias urgentes para atender la crisis alimenticia, tendrá como respuesta, una grave crisis social.

