OPINIÓN | Gino Michelini: “Crecimiento e informalidad”

En el 2021 el crecimiento del producto bruto interno (PBI) habría sido de 13%, superando el nivel que teníamos pre pandemia, el MEF proyecta que este año 2022 se crecerá entre 3,5% a 4%, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, durante la conferencia de PCM en la cual los sectores informan el balance de gestión del 2021 y las perspectivas para el año 2022.





Esta proyección es bastante optimista, ya que si la inversión privada crece 0% tal como la había señalado con antelación el BCR, el crecimiento debería situarse entre 1,5% y 2.0%, dado que la inversión privada es el 80% de la inversión total. Por otra parte, el crecimiento en el 2021 de alrededor del 13% es una corrección de la caída del PBI en 11,2%.

Para llegar a un crecimiento de 4% se debe de restablecer la confianza de los inversionistas, los cuales siguen en compás espera, para ello es necesario que las reglas de juego estén claras.





El tema de la asamblea constituyente puede marcar el rumbo de las inversiones, si el Tribunal Constitucional declara infundado el recurso presentado por el Ejecutivo, como se avizora sucederá, la inversión privada podría crecer en el 2021 arriba del 4%.

El default que se viene de los préstamos de Reactiva Perú tendrá un efecto en el presupuesto, si el crecimiento se contrae, se tendrá que cubrir con deuda, y esa no es la mejor opción, pues el déficit se tendrá que cubrir con deuda. Por tanto, es necesario que se tomen medidas concretas y viables para reactivar la economía. Otro tema que preocupa es la informalidad. En la actualidad 3 de cada 4 personas son informales. Las consecuencias de la informalidad son graves, los trabajadores no tienen acceso a los servicios de salud, a un sueldo digno, vacaciones, gratificaciones, pensión de jubilación, préstamos en el sistema financiero, y en caso de las empresas no tienen posibilidad de acceso al crédito, al crecimiento empresarial, a buscar nuevos mercados y son presas de la corrupción de algunos funcionarios de las instituciones de control o de prestamistas usureros.

La solución NO está en solo otorgarles un periodo de gracia para el pago impuestos escalonados, pues la propuesta NO es atractiva. El Estado a través de Cofide debe formalizar a la empresa (trámite de RUC, licencias, permisos y generar una plataforma en donde se le lleve la contabilidad de manera gratuita), paralelamente a esto otorgarle créditos no de libre disponibilidad sino bajo la modalidad de factoring y/o confirming para financiar toda la cadena productiva (se financia a todo el “CLUSTER”).

El crecimiento económico puede ser mayor al 4%, el dólar seguir a la baja, si el Ejecutivo hace las cosas bien.

