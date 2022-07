Opinión | Gabriel Bustamante Sánchez: Logramos que SBS transparente millonario fondo de afiliados fallecidos sin beneficiarios

Respecto a este tema que venimos reclamando hace más de 10 años, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República citó a los representantes de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS para que respondan sobre “Distribución de los Fondos de Pensiones de afiliados fallecidos sin beneficiarios y sin herederos”.

El 5 de julio del 2022 se presentaron y, en resumen, señalaron lo siguiente:

El objetivo de un sistema de pensiones es proteger a un trabajador ante los riesgos de la vejez e invalidez (pensión de jubilación e invalidez) y a su familia cuando fallezca (pensión de sobrevivencia).

El derecho a la pensión, por tanto, es un derecho fundamental. [Hasta ahí todo bien]. Respecto a la Pensión de Sobrevivencia, señalan que existe una Sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N°1417-2005-AA/TC – Fundamento 32) que señala la no distribución de los fondos, en tanto no se tenga la certeza que no existan pensionistas por sobrevivencia del afiliado fallecido.

También indican que según el Código Civil peruano “cualquier heredero puede solicitar su herencia en cualquier momento, ya que no hay límite de tiempo”. [O sea que las 4 AFP secuestran estos fondos, no publicitan por medios periodísticos para descubrir a los herederos o beneficiarios, no hacen nada con el fin de mantener aquellos fondos en sus arcas y bajo su administración].

Informan que hay 24,464 afiliados fallecidos, con un Fondo de S/345´000,000,00 [Esta cifra es tras casi 30 años de administración]. Concluyen que “Distribuir los recursos de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC) de fallecidos entre todos los afiliados (como manda, como ordena la ley) conllevaría a denegar la Pensión de Sobrevivencia y la Petición de Herencia”.

La inacción de la SBS produce declaraciones del congresista José luna Gálvez, “La SBS es cómplice del gran robo de las AFP…¿por qué los medios no informan sobre los abusos de las AFP y la complacencia de la SBS?…¡vamos a seguir desenmascarando a estos miserables que se aprovechan del pueblo”.

Nosotros planteamos que se creen normas modificatorias para que se repartan los fondos a los Afiliados vivos. Veamos adjunto cómo se reparte en Chile (el padre de la criatura AFP) y en Colombia.

