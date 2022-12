Opinión | Gabriel Bustamante Sánchez: Las burlas del 2022

Se extingue y languidece el 2022, declarado por el expresidente Pedro Castillo Terrones como “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”, y los temas en titular han sido una burla para los débiles y nada fortalecidos adultos mayores, quienes son los directamente afectados:

1era Burla: Reforma del Sistema de Pensiones. El pasado mes de noviembre venció el plazo que tenía asignado el Congreso de la República en la moción de orden del día N°3244 que en el artículo primero acuerda: conformar comisión especial de trabajo con el fin de revisar y proponer una fórmula integrada de reforma del Sistema de Pensiones en el Perú, tomando como base los resultados de la “Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Evaluar, Diseñar y Proponer El Proyecto Para La Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano”. Por el lado del Ejecutivo, el Decreto Supremo N°081-2022-PCM crea la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de elaborar los Informes técnicos que contengan una evaluación del Sistema Previsional Peruano, así como una nueva propuesta normativa para crear el nuevo Sistema de Pensiones. El 22 de enero 2023 se vence el plazo y hasta la fecha no se ha informado absolutamente nada sobre los avances alcanzados. Felices las AFP con esta inacción.

2da Burla: FONAVI.- El 13 de diciembre se cumplieron oficialmente 2 meses de haberse instalado la Comisión Ad Hoc ante una Secretaría Técnica ya existente. Desgraciadamente hasta la fecha NO han hecho absolutamente nada a favor de los fonavistas y lo pueden corroborar ingresando al portal web del Fonavi, donde leerán solo promesas como, por ejemplo: “La Comisión Ad Hoc dispondrá las acciones a seguir…”. Nos ratificamos que fue una farsa las declaraciones del presidente de la Comisión Ad Hoc donde prometió en un grandioso titular que en noviembre y diciembre 2022 salían los pagos del Fonavi; evidentemente una declaración fraudulenta fácilmente corroborable. Por ejemplo, hemos denunciado y aún no responden ¿por qué no pagan a los más de 62,000 fonavistas rezagados que no cobraron en los 19 grupos, si el Banco de la Nación ya les devolvió S/51 ́000,000.00?

3era Burla: Pensión Mínima ONP.- Nada más y nada menos que el Tribunal Constitucional ha ordenado mediante una sentencia que, desde abril 2022, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo incrementen progresiva-

mente la pensión mínima de los jubilados ONP. Ya aprobaron el Presupuesto para el año 2023 y ambos poderes no han movido ni un dedo para acatar esta orden. Vale la pregunta entonces, señores del Tribunal Constitucional ¿Son sus sentencias, como la que comentamos, por ejemplo, papel mojado en tinta?

