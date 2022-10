OPINIÓN | Gabriel Bustamante Sánchez: Solicitud NoE-012624-2022 a Fonavi por acceso a la información

Como integrante de los 2 millones de aportantes del Fonavi que desde hace 43 años nos empezaron a descontar un % de nuestros Sueldos para satisfacer el Sueño de la Casa Propia, hemos hecho el siguiente petitorio de 4 puntos, que ya ha sido admitida con el Número arriba detallado.

1) ATENCIÓN PRESENCIAL EN TODO EL PERÚ.- Tras la Pandemia 2020-2021 todas las Instituciones del Estado y otras Privadas, como las AFP que logramos vía el Congreso de la República abran sus puertas, ya atienden presencialmente. Los Fonavistas no son jóvenes de 30 a 50 años, son peruanos y peruanas que superan los 65 años y necesitan ir directamente a las oficinas de todo el país para saber cómo van sus reclamos.

2) CREAR EL SISTEMA DE LA DECLARACIÓN JURADA IGUAL QUE LA ONP.- Muchos Fonavistas o sus herederos no guardan los documentos que comprueben que trabajaron en tal o cual empresa por lo que, al igual como la hace la ONP cuando gestiona la Jubilación de los aportantes, solicitamos que se cree esta figura de la Declaración Jurada.

3) EL BANCO DE MATERIALES DEBE ENVIAR LA RELACIÓN DE FONAVISTAS QUE PAGARON SUS DEUDAS.- No puede ser posible que aquellos titulares que pagaron sus deudas por haber recibido un beneficio sea luz, agua, alcantarillado, calaminas, etc., y haber pagado íntegramente, les puedan descontar estas “supuestas deudas” porque no guardó estos medios probatorios.

4) LOS ACUERDOS Y ADENDAS DE LAS REUNIONES QUE REALIZA LA COMISIÓN AD HOC, DEBE DE SUBIRSE ÍNTEGRAMENTE AL PORTAL WEB DEL FONAVI.- Esto se llama transparencia y evitará que alguno de los 7 integrantes de la Comisión Ad Hoc, sabe Dios con qué intención, declare mediáticamente y cree ilusiones a los 2 millones de Fonavistas. ¡Más respeto a los viejitos Fonavistas!

Luego de dar a conocer a la opinión pública este nuestro petitorio, nos piden agregar 2 puntos más:

5) TRANSMISIÓN DE LAS SESIONES DE LA COMSIÓN AD HOC POR STREAMING O TELEVISIÓN.- Toda la razón, si el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y otras Instituciones transmiten sus sesiones públicamente, por qué no lo puede hacer el FONAVI, teniendo en cuenta que la Comisión Ad Hoc maneja S/42,000 ́000,000.00

6) TRANSPARENTAR CUÁNTO GANAN LOS 7 MIEMBROS DE LA COMISIÓN AD HOC Y LA PLANA DE TRABAJADORES.- Totalmente de acuerdo.

PD. Los espero este 28 octubre 6.30 pm por nuestros 48 años en Seguros y Defensa del Consumidor y Presentación de nuestro 4to Libro "LOS SEGUROS LOS CONSUMIDORES Y LA PRENSA".

com/qzd-bsvt-mky

