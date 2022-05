OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “S/86,000 millones en bolsillos de peruanos: Fonavi, AFP y CTS”

Desde el 13 de abril del presente 2022 tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo han promulgado tres Leyes a favor de extrabajadores y trabajadores en funciones; aquella fecha la N°31454 sobre Devolución de Aportes a los 2 millones de fonavistas que actualmente está en manos de la Comisión Ad Hoc a fin de emitir los respectivos CERAC – Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista.

La deuda del Fonavi asciende a S/42,000´000,000.00. Este 21 de mayo se publicó, por orden del Ejecutivo en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N°31478 autorizando el retiro de 4 UIT o S/18,400.00 para todos los afiliados.

Lo que vendría a ser el 6to Retiro, está en manos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBSyAFP, que al cierre de esta columna no había reglamentado el Procedimiento Operativo, a pesar de conocer al detalle por lo hecho ya en anteriores similares.

Las AFP calculan que deberán desembolsar de sus arcas la suma de S/30,000´000,000.00 Por último, el pasado miércoles 25 de mayo, también el gobierno liberó el retiro del 100% para que los trabajadores puedan sacar su dinero depositados en Cuentas CTS o Compensación por Tiempo de Servicios. El sustento fue la Ley 31480 y el sábado 4 de junio ya debe estar reglamentada.

A setiembre del 2021 había en las diferentes entidades financieras depósitos hechos por empleadores de S/14,000´000,000.00 por CTS. Solicitud formal.- Con sello de recibido por la SBSyAFP el 23.05.2022 y Expediente N°2022-38558 he solicitado, al amparo del artículo 65° de la Constitución (el Estado defiende a Consumidores y Usuarios garantizando el derecho a la información), nos indiquen los montos desembolsados por las AFP a todos los afiliados, de los correspondientes Fondos de fallecidos que no fueron cobrados al no presentarse herederos ni beneficiarios.

Asimismo, hemos requerido, por ser su función, ordenen a las AFP las atenciones presenciales tras 2 años 3 meses de atenciones virtuales. PD1. ¿Sabían que las primas por los Seguros de Desgravamen en tarjetas de créditos ya no será un monto fijo sino según el promedio de la deuda? Las recontra-abusivas de las Aseguradoras han cobrado en los últimos 20 años S/12,000´000,000.00 en primas y han pagado por fallecidos e inválidos S/3,400´000,000.00. 28% de siniestralidad, un negocio redondo. PD2.

Los Aportantes y Jubilados ONP siguen en pie de lucha por incremento de la Pensión Mínima, actualizar el Bono de Reconocimiento, modificar la falsa “Libre Desafiliación” que permite que las AFP secuestren los fondos de quienes desean volver a la ONP.

