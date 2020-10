OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “Reforma previsional: el papel aguanta todo”

Ayer sábado 17 de octubre 2020 debió presentarse en conferencia de prensa el Proyecto de Ley sobre Reforma Previsional, según el Cronograma de Trabajo de la “Comisión Especial Multipartidaria de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la Reforma Integral del Sistema Previsional Peruano”.



No cumplieron, puro floro como el rimbombante título de la comisión que preside el Partido Alianza para el Progreso quienes, luego que su mandamás se reuniera con el presidente de la República, recularon y se negaron a apoyar el retiro de los fondos previsionales ONP y AFP, dejando en el aire no solo a sus votantes sino a millones de expectantes peruanos.

Pero qué se puede esperar de estas sus promesas “…mediante esta reforma cada afiliado será propietario de su cuenta previsional que se rentabilizará en dos tipos de fondos…otorgará pensiones escalonadas, proporcionales, en función de los años de aportes…aparte del trabajador, el empleador y el Estado también aportarán…habrán 3 pilares, el primero protegerá a quienes no reciben pensión y están abandonados a su suerte, en el segundo se incluirá al 71% de la Población Económicamente Activa (PEA) que no están en el sistema previsional y el tercer pilar será voluntario para personas que deseen incrementar su fondo previsional”.

GESTOR DE PENSIONES.

Oído a la música con esta entidad que se encargará de centralizar y fiscalizar la administración de las más de 7 millones de Cuentas Individuales de Capitalización de las AFP, de los 4.7 millones de Aportantes de la ONP y los nuevos 5 millones de peruanos que se incorporen al sistema previsional. Sea estatal, privado o un mix de ambos, los verdaderos dueños de los fondos deben tener asientos en los directorios con derecho a voz y voto. No puede ser posible que los afiliados y aportantes no sepan cómo se invierten sus dineros, no sepan a qué empresas se les está confiando sus ahorros, no sepan cómo se distribuyen los gastos de publicidad, los sueldos, las comisiones, los intereses que cobran en los mercados de capitales locales y global. Tras 28 años las AFP y desde siempre la ONP han fracasado rotundamente.

PD1.- Tres millonarios peruanos calificados en FORBES no están afiliados en las AFP: Carlos Rodríguez Pastor-Grupo Interbank, Ana María Brescia-BBVA, Seguros Rímac entre otros, y Eduardo Belmont Anderson de Belcorp.

PD2.- Las cabezas de las cuatro AFPs tampoco son Afiliados de las AFP: Ferrini C. de Integra, Ricci C. de Prima, Álvarez de la Torre de Hábitat y Uccelli L. de Profuturo.