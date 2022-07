OPINIÓN | Gabriel Bustamante: ¿Por qué los taxistas no tienen seguro de salud y pensión?

El o la que te enamora prometerá de todo…hasta bajarte el cielo y una vez que le entregues lo que tanto ansía, desaparecerá. ¿O no, señores políticos? Cuando hay campañas presidenciales y congresales, o sea cada 5 años, los candidatos les ofrecen a los cientos de miles de taxistas que lucharán por darles un Seguro de Salud y Pensiones dignas a sus familias, pero cuando llegan al poder se hacen humo, les dan las espaldas.

Solo en Lima circulan 200,000 taxistas. ¿Se imaginan cuántos mototaxistas, microbuseros, combis, cúster, colectiveros, transportistas interprovinciales y regionales existen a nivel nacional? Pero lo peor de estas cifras: No tienen Seguro de Salud ni Pensión. Ya en el poder los políticos, a través del gobierno, violan la Constitución porque no reconocen a estos peruanos el derecho universal y progresivo a la seguridad social; violan también las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, es decir, NO TIENEN NI SENSIBILIDAD SOCIAL, NI CULTURA DE PREVENCIÓN NI CULTURA PREVISIONAL NI CULTURA DE ASEGURAMIENTO.

También te puede interesar: Colectivos no se sumarán a paro nacional este lunes 4 de julio

Hay varios Proyectos de Ley al respecto, pero el N°5158/2015-CR presentado hace más de 6 años es muy interesante porque, entre otros, da a conocer un “Estudio Financiero Actuarial de Transportistas de Taxis, Mototaxis y Colectivos y sus familiares” de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de Essalud; donde “concluye con la viabilidad de la incorporación y el pago obligatorio mensual de S/100.00… para cobertura de salud como de pensión de jubilación”.

¿Cómo lo pagarían los taxistas o transportistas? SIN METER LA MANO A SUS BOLSILLOS. El gobierno debe crear mecanismos con la Sunat para que toda compra por consumo relativo al transporte sea obligatoriamente facturable; es decir, si los taxistas echan gas o gasolina a sus vehículos, si compran llantas, accesorios, aceite, repuestos, afinamientos, Soat, Revisiones Técnicas y tantos otros servicios relacionados, deben pedir las boletas de pago y/o facturas, para posteriormente entregarlos a la Sunat.

¿Se imaginan cuánto dinero por el 18% de IGV recaudaría el Estado y por el Impuesto a la Renta de los Proveedores? La economía no solo se formalizaría, sino se robustecería. Sacar los 100 Soles mensuales (S/3.30 diarios) para que los transportistas tengan Seguro de Salud y Pensiones será entonces muy sencillo.

Es una decisión política entregar a estos esforzados trabajadores peruanos y sus familias UN SEGURO DE SALUD Y PENSIÓN DIGNA.

PD. En Chile, el presidente Boric firmó una Reforma Tributaria que incluye una nueva regalía para la actividad minera y un impuesto a la riqueza. Servirá para, entre otros, aumentar la Pensión Básica Universal.

Otras noticias en Exitosa