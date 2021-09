OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “Las leyes populistas y las leyes elitistas”

Los que hacen hígado vapuleando al Congreso saliente tildándolos de hacedor de leyes populistas, callan estruendosamente cuando los grupos de poder (vía sus ayayeros, asalariados o aquellos) apoyan, cabildean u ordenan, con un manotazo en el escritorio, la promulgación de leyes elitistas. Al final consignamos 2 de miles de miles existentes.





– ¿Populista la anulada ley que ordenaba devolución de Aportes ONP para quienes, cumplidos 65 años y al no haber cotizado 120 meses, los botaron a sus casas? FALSO porque actualmente, y en base a esta lucha, quienes cotizaron de 10 a 15 años o de 15 a 19 años tendrán pensiones proporcionales. También se consiguió que tras una declaración jurada se reconozcan hasta 6 años de aportes; así como un préstamo previsional para completar los 20 años a aportantes que solo trabajaron 17 años.s

– ¿Populista la ley que permite retiros de fondos previsionales para afiliados AFP? FALSO, entonces el gobierno del ultraliberal presidente chileno Piñera también da leyes populistas al haber permitido hasta la fecha 4 retiros y se vienen más. Cabe recordar que hace más de 30 años en dicho país nacieron estas AFP.





– ¿Populista pedir que se acabe la abismal diferencia de tasas bancarias donde nos pagan por ahorros menos del 1% y nos cobran más del 100% por prestarnos nuestro mismo billete? FALSO, esta lucha permitió que se promulgue la ley contra la usura donde muy a su pesar el BCR tuvo que señalar una tasa máxima del 84.3%, que dicho sea de paso sigue siendo abusiva.

– ¿Populista la ley que permite devolución del Fonavi? FALSO porque el propio Tribunal Constitucional ha señalado que los descuentos a los sueldos de fonavistas para concretar el sueño de la casa propia, no es un tributo, no es un impuesto, no es una contribución sino es patrimonio del trabajador correspondiéndole por tanto su devolución.

La Ley 28991 que permite la desafiliación de una AFP es una ley elitista, convenida, abusiva y hecha a la medida de estas mal llamadas administradoras porque tú, como afiliado AFP, puedes irte a la ONP pero con 2 condiciones, 1) que hayas aportado como mínimo 20 años en ambos sistemas, y 2) que tu inscripción en la ONP haya sido antes del año 1995. ¿Alguien piteó?

El artículo 214 del Código Penal mete a la cárcel a quien comete delito de usura al cobrar tasas de interés superiores al límite fijado; sin embargo, hasta hace poco los bancos eran intocables, nos podían cobrar lo que se les antoje porque no existía tasa máxima. ¿Apoyó esta norma elitista el BCR?

◼ Más de Gabriel Bustamante:



OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “El BCR y los Velarde Lovers”

OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “El mensaje presidencial y los consumidores – 28 julio 2021”

OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “Un año ininterrumpido al aire en ‘Exitosa te escucha'”