OPINIÓN | Gabriel Bustamante: La libre desafiliación de las AFP es una completa farsa

Libre significa facultad para obrar o no obrar. Este concepto está diametralmente opuesto a lo que las AFP aplican como Libre Desafiliación porque, apelando a las normas vigentes, secuestran legalmente los fondos previsionales e impiden que sus afiliados puedan volver a la ONP (Sistema Nacional de Pensiones SNP).

Ahora, si es nuevo en AFP (Sistema Privado de Pensiones SPP) su ingreso a la ONP está prohibido. Aquí reproduzco lo hecho a la medida para las AFP. (Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP): “Si aportaste al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) antes que te afilies al Sistema Privado de Pensiones (SPP), tienes la opción de retornar al Sistema Nacional si cumples con los siguientes requisitos:

1- Haber ingresado al SNP hasta el 31 de diciembre de 1995, y que al momento de presentar tu solicitud de desafiliación cumplas con los años de aportación para tener una Pensión de Jubilación en el SNP (haber cumplido con 20 años de aportaciones entre el SNP y el SPP).

2- Haber contado con los requisitos para obtener una Pensión de Jubilación en el SNP al momento de tu afiliación al SPP. Es decir: – 65 años de edad para hombre y mujer y 20 años de aportes al SNP.

– Hombres, 55 años de edad y 30 años de aportación al SNP.

– Mujeres, 50 años de edad y 25 años de aportación al SNP.

– Si realizó labores de riesgo (minería y construcción) como:

∧ Trabajador en minas subterráneas: acreditar por lo menos 45 años de edad y 20 años de aportes.

∧ Trabajador en minas de tajo abierto: acreditarpor lo menos 50 años de edad y 20 años de aportes.

∧ Trabajador en centro de producción minero, metalúrgico y siderúrgico: acreditar por lomenos 50 años de edad y 20 años de aportes, además, de haber estado expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad.

∧ Como trabajador de construcción civil, acreditar 55 años de edad y 20 años de aportes.

3- No haber contado con toda la información requerida al momento de afiliarte al SPP y contar con los requisitos para tener una pensión en el SNP a la fecha de presentación de la solicitud de Desafiliación”.

Estos requisitos son una farsa, un asalto a mano armada, un reverendo abuso de políticos coludidos con las AFP para quitarle impunemente parte de los sueldos de los trabajadores. Si no es cierto, solicito a ambos que nos respondan ¿por qué si un afiliado AFP nota que sus fondos le dará una pensión miserable, no puede migrar o volver libremente a la ONP? El 2021 las AFP han ganado S/ 554´000,000.00 y por Comisiones registraron S/ 1,187´000,000.00

