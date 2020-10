OPINIÓN | Gabriel Bustamante: “AFPs: Tras más de 30 años, caída lenta pero segura”

Perú les asestó el primer “Toque de la muerte” cuando, allá por el 2016, se aprobó el retiro del 95.5% de los Fondos Previsionales y las Administradoras aseguraron que se estaba “descuartizando” el sistema previsional. No pasó nada. Aquí lo que sucede en nuestra Latinoamérica:







Bolivia.- Liberación de Fondos previsionales inyectaría US$ 1,200´000,000.00 a la economía nacional. La Comisión de Planificación y Política Económica de la Cámara de Diputados respaldó el proyecto de devolución voluntaria de los aportes a las AFP. Entre los parámetros establecidos señala que las personas que tienen un ahorro actual mayor a US$ 434.00 y que no supere los US$ 14.468.00 podrán retirar el 10%, mientras que los que tengan en sus cuentas menos de US$ 434.00 tendrán la opción de sacar la totalidad. Fuente: Diario La tercera PM.

Chile.- 1er Retiro anticipado de fondos de pensiones “reactiva” economía chilena.- El Banco Central estimó para 2020 una caída del PIB de hasta el 7% producto de la pandemia, pero por efecto del retiro de los fondos de pensiones -que podría inyectar al mercado chileno hasta US$ 20,000´000,000.00- la caída podría aminorase entre tres a cinco puntos porcentuales. Cada afiliado puede retirar hasta un máximo de US$ 5.400.00 y un mínimo de US$ 1.250.00 de los fondos de pensión. Quienes hayan acumulado menos de ese mínimo podrán retirar la totalidad de su ahorro. Fuente: France 24. El 2do Retiro será antes de Navidad. Fuente: Chile.as





El Salvador.- La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de reformas a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, específicamente en los artículos 126 y 126-C, lo que permitirá que aquellos salvadoreños que sufren de enfermedades terminales y a los no pensionados que residan en el extranjero puedan solicitar la devolución del saldo de su cuenta individual de ahorro. Fuente: FIAP.

México.- PT propone desaparecer las Afores (AFPs) y que el gobierno administre los fondos para el retiro.- “…a más de 20 años del inicio de la privatización del Sistema de Pensiones el diagnóstico es: Afores que se han enriquecido a costa de las aportaciones de los trabajadores y sus respectivos rendimientos, un Seguro Social con cada vez más carencias y recursos insuficientes…el actual Sistema de Pensiones basado en la capitalización individual no ha garantizado una pensión digna”. Fuente: Animal Político.

PD Columna anterior. Al no encontrar datos de cabezas AFP en su portal web, recurrimos a fuentes como el Congreso de la República y otros para saber Afiliación. Con datos ya corregidos constatamos que sí son aportantes. @Acuseperu