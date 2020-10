OPINIÓN | Fermín Silva: “Salud para todos los peruanos”

La pandemia ha desnudado totalmente nuestras carencias en materia sanitaria, además en la lucha contra el coronavirus no participó el primer nivel de salud (APS) y los resultados nos ubican en el primer lugar del mundo en número de infectados y muertes por coronavirus, por cada millón de habitantes.







Sabemos en salud pública que un sistema sanitario moderno comprende una oferta que incluye: I nivel APS, II nivel y III nivel de atención de salud con diferentes niveles de complejidad para atender todas las necesidades de salud de manera eficiente, optimizando los recursos por ejemplo atender un paciente con gripe será en el I nivel de APS y no en un hospital de III nivel que debe estar solo para resolver problemas de salud de alta complejidad. De esta manera se evitará congestionar los grandes hospitales con pacientes que solo demandan un I nivel de APS que son el 80% de la demanda de salud en el país.

Es impostergable la reforma de salud, consolidando EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD por las siguientes razones: Cuando un sistema tiene un I nivel de APS sólido resulta económicamente conveniente porque en pacientes con gripe solo se requiere una consulta médica general de menos costo y no una consulta cara en el II o III nivel, permite además lograr mayor cobertura en programas preventivos: como las inmunizaciones, diagnósticos masivos oportunos de cáncer, que al final evitará enfermedades de alto costo, ahorrando recursos para cumplir con el tan anhelado sueño de todos, que es el aseguramiento universal de verdad, porque actualmente todos los peruanos estamos inscritos en algún seguro, mayoritariamente en el SIS 20 millones de peruanos y ESSALUD 10 millones, pero realmente no tenemos cobertura completa, por ejemplo en el SIS me operan, pero si compro mis materiales.





Por eso, respetuosamente me dirijo a todos los candidatos presidenciales y a los partidos políticos para que en los primeros 100 días de asumir el poder, el próximo gobierno atienda los 9000 establecimientos de salud (centros y postas medicas) que conforman la red de atención primaria de salud, mejorando su infraestructura, dotando de equipamiento y de recursos humanos necesarios, garantizar que la posta medica más alejada del país tenga medico mañana y tarde.

Además integrar al I nivel de APS a los establecimientos de salud que tienen los más de 4000 municipalidades provinciales y distritales para atender el 80% de la demanda en el país, y que sea gestionado por una administración única y eficiente que se mida y valore por resultados de cobertura de todos los programas preventivo promocionales que tiene el MINSA, con una política de incentivos a todo el personal de salud incluyendo a los médicos serumistas.

Las gerencias regionales deben responder a una gerencia general formados académicamente para lograr objetivos, para lo cual se requiere una reforma en la administración de salud del sector, por ejemplo, eliminar la alta rotación de los equipos técnicos por cambio de los ministros (en los últimos 9 meses se cambiaron 4 ministros), cuidando que los técnicos tengan una carrera meritocrática y su rotación o separación de la institución se deba únicamente por no lograr sus objetivos o metas dispuestos por sus respectivas gerencias.