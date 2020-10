OPINIÓN | Fermín Silva: “Radiografía de nuestra salud”

Actualmente todos los peruanos estamos inscritos en un seguro de salud: 20 millones de peruanos en el SIS, 10 millones en Essalud, 1.5 millones en establecimientos de las fuerzas armadas y policiales y 1.5 millones en seguros privados (EPS). Sin embargo, el impacto sanitario de la pandemia por el coronavirus es desigual en todas las regiones, esto está ligado a los índices de pobreza de cada región, por eso, en las regiones más pobres del Perú se ha infectado más del 50% de la población, logrando la inmunidad de rebaño.



Cabe preguntarse entonces: ¿Por qué tenemos la tasa de letalidad más alta del mundo, si todos tenemos seguro de salud, si el Perú es el país que más ha gastado en la lucha contra el coronavirus y además fue el primero en decretar el aislamiento social obligatorio?

El coronavirus ha tomado una radiografía a nuestra economía y a nuestro sistema nacional de salud, en la placa de nuestra economía, el 70% es informal, quienes obligados por las circunstancias de llevar un pan a la mesa de sus respectivas familias en el día a día, no guardaron cuarentena y se han infectado más del 50% de estos. Y en la placa de nuestro sistema nacional de salud vemos las grandes deficiencias que no han permitido luchar con éxito contra el coronavirus, porque si hoy está disminuyendo los contagios y muertes por este virus, no es gracias a una estrategia si no al sacrificio de los más pobres del Perú que han pagado con su vida esta disminución.

En nuestro sistema nacional de salud vemos las enormes brechas: En infraestructura, en tecnología y en el personal de salud en general. Y todo esto no solamente es un problema de presupuesto, si no un problema de mala gestión y a la corrupción. También se ha evidenciado que faltan especialistas en el Perú, por ejemplo en el momento más álgido de la pandemia faltaban: emergencistas, uciólogos, médicos internistas y neumólogos. Conseguir una consulta con estos especialistas era casi imposible en Lima y en capitales de departamento y no se diga en los lugares más alejados del país. Por ejemplo, en Cajamarca solo hay un neumólogo y este virus en su segunda etapa de la enfermedad produce compromiso pulmonar, dejando a su suerte a miles de peruanos, también nos ha demostrado la importancia del primer nivel de atención de salud que, al estar cerrado, colapsó los grandes hospitales.

Por todo esto, respetuosamente me dirijo a todos los candidatos presidenciales para hacerles llegar la necesidad de la reforma en el Perú trabajando en los siguientes ejes: