OPINIÓN | Fermín Silva: “‘Meta goles’ señor presidente”

En la última semana, el presidente Castillo decidió hablar en una entrevista con el periodista César Hildebrant, donde podemos apreciar a un maestro campesino que tiene una familia religiosa, con grandes valores, pero también con muchas restricciones, falta de experiencia y capacitación política para gobernar. Podemos notar a la vez a un hombre sano, con buenas intenciones, voluntad de corregir los errores y aprender de ellos; por ejemplo, distinguiendo a las personas que sí les interesa el Perú, de aquellas con otras intenciones.





Es obligación de los peruanos, y más aún si hay una amistad de por medio como es mi caso, decir la verdad sin buscar quedar bien con el presidente, sino ayudarlo para que vea las cosas con realismo. Lo mejor que ha hecho en su gobierno, según el propio presidente, es la vacunación y hay que reconocerlo; pero eso es insuficiente, porque a siete minutos de Palacio hay peruanos que están muriendo por tuberculosis en el cerro San Cosme. El covid no es el único problema de la salud de los peruanos, por eso le pido mayor celeridad en cumplir sus compromisos con el Perú, resolviendo los grandes problemas como la inseguridad ciudadana, no hay tiempo para estar haciendo informes y pensando qué hay que evaluar.

El gobierno necesita convocar a los mejores de todas las tiendas políticas para formar un gabinete amplio y lanzar un plan alineado con las grandes necesidades. Además, claridad en que este plan SÍ se va a realizar. No solo es importante saber qué hacer, sino no quién lo hará, pues un país como el nuestro, con débil desarrollo institucional, es crucial el liderazgo en cada sector, donde se requiere voluntad firme de cada ministro para lograr implementar sus proyectos en favor de las mayorías. Necesitamos líderes con decisión y coraje para avanzar. Deshágase de los tibios, no necesitamos burócratas que hablen de “evaluar”, “vigilar”, etc., y otras tantas excusas que apañan la incapacidad, esta burocracia inútil solo quiere cobrar sus altos sueldos a fin de mes, frustrando las expectativas del pueblo.





Señor presidente, en una próxima entrevista no queremos verlo arrepentido o aprendiendo, queremos verlo resolviendo los problemas del país, por eso, “Meta goles” anunciando con su nuevo gabinete lo siguiente:

Plan para la inseguridad ciudadana

Plan integral para disminuir la pobreza

Plan para bajar el precio del gas

Plan para el campo: 1000 tractores

Programa de prevención de ceguera

Programa móvil de diagnóstico de cáncer

Plan para erradicar la anemia y la desnutrición crónica en niños

Plan de vivienda social

No más bonos, preocúpese en crear puestos de trabajo

Las FFAA ayudarán a rehabilitar las escuelas para el regreso de clases

En todo el sistema sanitario y particularmente en ESSALUD retomen las unidades básicas de atención primaria.

Por favor, no quede mal con él Perú, con la gente humilde, con la izquierda peruana, con su familia, con su padre que tanto admira, con los miles de paisanos que sí queremos al Perú y que no andamos con mochila. Apóyese en tanta gente buena con ganas de trabajar y que sí estamos preparados para servir con honor a nuestro Perú.

