OPINIÓN | Fermín Silva: “Medidas de liquidez”

El gobierno hace bien al darles bonos a las personas independientes e Informales que han perdido sus ingresos porque no pueden salir de sus casas, y subsidios y capital de trabajo a las empresas para garantizar la cadena de pagos, pero estas medidas no pueden sostenerse en el tiempo porque la caja fiscal no soportará, por eso se deben reiniciar las actividades económicas de los sectores que no convocan mucha gente, contribuyen significativamente con el PBI y que garantizan el empleo del 70% de la PEA , de esta manera se frenará el aumento del desempleo y la pobreza, cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad.

El sector salud, tanto público como privado, debe reiniciar sus actividades por lo siguiente:

1. Para no seguir perdiendo empleos en el sector.

2. Los pacientes con enfermedades crónicas requieren control.

3. Hay personas que se están muriendo no necesariamente por el coronavirus

4. ¿Por qué el sector salud debe ser el ejemplo a seguir de cómo se puede trabajar, sin contagiarse?

Tenemos miedo, ya no somos los mismos, por eso el sector salud también debe cambiar, para darle seguridad a los pacientes y a su personal con elementos de protección para no contagiarse, los pacientes deben venir solo con un acompañante con mascarilla, antes de ingresar a la clínica deben lavarse las manos, les tomaremos la temperatura, debemos darles una visera con protección facial y los elementos de protección que incluye exámenes periódicos para el personal de salud para que no se contagie y no infecten a los pacientes, dependerá de la función que realice.

También el sector salud debe darle la oportunidad a los pacientes que saquen cita y paguen virtualmente para disminuir los contactos del paciente dentro de la clínica, además de respetar la distancia social de un metro, -también como parte del cambio del sector salud debemos ofrecer a los pacientes atención a domicilio tele orientación por teléfono, tele consulta a través de video llamadas y telemedicina para hacer llegar profesionales experimentados a zonas alejadas del país.

El reinicio de las actividades del sector salud tiene la finalidad de mantener los empleos en el sector y garantizar la salud y la vida de nuestros pacientes, debe estar claro que los peruanos nos quedaremos por mucho tiempo conviviendo con el coronavirus, con el desempleo, la pobreza, la delincuencia y la corrupción.