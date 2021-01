OPINIÓN | Fermín Silva: “Las Vacunas por sí solas NO salvan vidas”

El final de la pandemia por el coronavirus será la inmunidad de rebaño o la disponibilidad de las vacunas de calidad, seguras y eficaces. Conscientes de esta necesidad, a la par de la pandemia, se inició una competencia entre los laboratorios más grandes del mundo para producir esta vacuna; algunas usando como estrategia: el agente viral, proteínas o el virus inactivo según la compañía, reportando una eficacia entre 79 y 95%. Respecto a la cadena de frío se reporta desde -70°C hasta temperatura del ambiente. En cuanto a las dosis, son dos separadas entre 2 y 4 semanas.







La mayoría de las vacunas líderes tienen aprobación para uso de emergencia, incluso aquellas que están en proceso de la fase tres, como por ejemplo el uso anticipado en Rusia de sus vacunas.

Las fases en la aprobación de vacunas requieren normalmente 10 años, pero por la necesidad de la pandemia se ha probado en la Unión Europea que puede hacerse entre 12 a 18 meses, siguiendo las siguientes fases: la fase 1, se administra la vacuna a un pequeño número de personas para probar la seguridad y la dosis; la fase 2 se administran a cientos de personas, divididos entre niños y ancianos para ver si actúa de manera diferente en ellos. La fase 3 se administra a miles de personas, y sirve para conocer la tasa de eficacia y evidenciar los efectos secundarios.





El presidente Sagasti anunció que el Perú realizó un acuerdo con el laboratorio chino SINOPHARM para la adquisición de 38 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus; igualmente informó que se ha realizado otros compromisos de compra, que llegarán al país según cronograma durante el año. Esta es una decisión política que merece el reconocimiento la ha tomado pensando en proteger la vida de los peruanos, usando a los embajadores distribuidos en todas las partes del mundo para buscar dónde comprar las vacunas, porque así como los laboratorios están compitiendo entre sí para producir más vacunas, también todos los países del mundo están compitiendo para comprarlas, lo cual nos ubica en la cola de espera por la demora. Se requerirá toda una organización que gestione la calidad, seguridad y eficacia, también asegurar el acceso oportuno a todos los peruanos.

Un aspecto sumamente importante es la participación activa de la población, y para esto es necesario establecer un plan de comunicación muy claro y sencillo que explique los beneficios, riesgos e importancia de las vacunas para generar confianza pública y eliminar todos los mitos que se forman contra ellas.

La finalidad es dar confianza a la población; debemos responder las siguientes preguntas: ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que confiere la vacuna? Todavía no se sabe con certeza esta respuesta; ¿Si ya tuve coronavirus debo vacunarme? Sí, porque aún no se conoce cuánto tiempo de inmunidad da la infección por el coronavirus; ¿qué riesgos conlleva las vacunas y cuáles pueden ser los efectos secundarios? El riesgo cero NO existe en ninguna vacuna, puede haber pequeñas molestias pasajeras como dolor en el brazo, inflamación, dolor de cabeza, etc. ¿Puedo contagiarme y morir por Covid-19 si me vacuno? Es importante saber que ninguna vacuna tiene efectividad del 100%; es decir, aquellas que tengan por ejemplo el 95% de efectividad habrá el 5% de peligro. ¿Las vacunas están sujetas a mecanismos de control? Sí, conoce como ensayos de la fase cuatro para ver su seguridad y efectividad con la finalidad de mejorar el desarrollo de las futuras vacunas.

