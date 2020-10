OPINIÓN | Fermín Silva: “La reforma de salud que el Perú necesita”

Hoy 5 de octubre, día de la medicina peruana, debemos saludar y rendir homenaje a nuestros 193 mártires de la medicina que están en la gloria por culpa del Covid-19, y al mismo tiempo comprometernos con su memoria que trabajaremos incansablemente, impulsando la reforma del sector salud que el Perú necesita, para que nunca más las personas mueran por falta de presupuesto, por una mala gestión o por la maldita corrupción que nos ha robado siempre.



En los últimos 20 años siempre aumentó el presupuesto del sector salud tanto para servicios como para proyectos de inversión, llegando en el 2020 a lo que va del año, el presupuesto reajustado de 23,600 millones de soles de lo cual solo se ha ejecutado el 43.6% y el presupuesto de inversión en salud (más de 3000 millones) solo se ha ejecutado el 14,1% . Acá cabe preguntarnos visto los resultados lamentables que nos está dejando la pandemia por Covid-19 el problema ha sido la falta de presupuesto, mala gestión del sector salud o la corrupción que tanto daño nos ha causado.

No tenemos pruebas moleculares, no tenemos camas de hospitalización y UCI, pero sí tenemos un sistema de salud segmentado, o sea los proveedores de salud tanto públicos y privados no están integrados, no coordinan, son de diferente calidad, son independientes, causando duplicidad en las inversiones y una ineficiencia en la gestión, un primer nivel de atención de salud abandonado con una brecha de infraestructura, tecnología y de RRHH que no es atendido. Por todo esto vemos que no hemos estado preparados para luchar contra el coronavirus. Hoy el número de contagios y muertes está disminuyendo, pero no por una estrategia sino porque ya estamos contagiados el 23% de la población peruana y en algunas regiones pobres del Perú están contagiados más del 50% de la población, esto nos obliga a plantear la urgente reforma del sector salud que debe ejecutar el próximo gobierno. Por eso respetuosamente hacemos llegar a todos los candidatos presidenciales las siguientes propuestas:

1. Crear el marco legal para resolver las brechas de infraestructura, tecnología y de RRHH del primer nivel de atención de salud, en donde estén integrados los 9000 centros de salud y postas médicas del país, los 4585 municipalidades distritales, provinciales y centros poblados. Además, incluir al sector privado con la incorporación de las 20,000 farmacias y boticas que hay en el país.

2. Evitar la alta rotación de los ministros y de sus respectivos equipos técnicos. No debe repetirse que en los últimos 9 meses hemos tenido cuatro ministros diferentes.

3. Ofrecer y garantizar a los funcionarios del sector salud una carrera meritocrática y seleccionar a los más calificados a través de SERVIR para dirigir los establecimientos de salud de todo el país.

4. Revisar las modalidades especiales de contratación con el Estado y copiar gestiones exitosas como la organización de los juegos panamericanos y los hospitales temporales para Covid-19

5. Definir como política de Estado la transformación digital de todo el sector público y por ende salud. Aprovechar la tecnología de la información para hacer telemedicina que pueda permitir que desde una posta médica se atienda por un especialista de cualquier lugar del país.

6. Aprovechando la tecnología de la información y la digitalización del estado, se debe integrar a todos los sectores proveedores mediante una historia clínica digital Única que le permita al paciente atenderse en cualquier proveedor de salud del país