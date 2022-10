OPINIÓN | Fermín Silva: La ceguera por catarata es reversible

¿Sabías que las cataratas son la primera causa de ceguera en el Perú y que es reversible? Dentro de los ojos tenemos un lente natural, el cual es el cristalino. Si tiene catarata, el cristalino se nubla, es similar a mirar a través de un parabrisas empañado o empolvado. Con catarata, las cosas pueden lucir borrosas, nubladas o menos coloridas hasta que llega el momento de no ver nada y gana la ceguera.

Las personas que tienen mas probabilidades son las que padecen de diabetes, otro factor es la edad, a partir de los 50 años la pérdida de proteínas del cristalino comienza a desintegrarse, también es por el uso de corticoides, por golpes directos en la vista y por exponerse al sol por mucho tiempo sin lentes. Durante un examen completo de ojos con las pupilas dilatadas (estas son dilatadas con gotas para los ojos), su oftalmólogo evaluará y pondrá a prueba sus ojos de la siguiente manera para hacer un diagnóstico de catarata.

Debemos tener en cuenta que la pérdida de visión por catarata es reversible y la cirugía es la única opción para hacerle frente a este problema que afecta a nuestra visión, para ello tengamos en cuenta los siguientes puntos, los cuales debemos tener muy presente:

– Hágase un examen de ojos cada año con el especialista.

– Proteja sus ojos de la luz ultravioleta mediante el uso de anteojos de sol que bloqueen los rayos por lo menos un 99 por ciento, y use sombrero.

– Si usted fuma, deje de hacerlo. Fumar es un factor de riesgo para desarrollar cataratas.

– Utilice luces más brillantes para la lectura y otras actividades; una lupa también puede ser útil.

– Cuide otros problemas de salud, especialmente la diabetes.

– Obtenga los anteojos o lentes de contacto apropiados para corregir su visión; cuando sus actividades regulares se vuelvan difíciles de realizar, considere una cirugía de cataratas.

– Para poder tomar la decisión correcta en torno a una cirugía de cataratas, discuta el procedimiento quirúrgico a fondo con su oftalmólogo, la preparación necesaria y el proceso de recuperación, al igual que los beneficios, posibles complicaciones.

– No use gotas u otros tratamientos para los ojos que se anuncien como disolventes o eliminadores de cataratas. No existe prueba alguna de que las cataratas puedan disolverse con gotas para los ojos. Una cirugía de cataratas es la única manera de eliminar las cataratas.

No hay que esperar que se nos apague la visión, la catarata avanza con la edad, pero ahora hay médicos con gran experiencia y acompañados de tecnología de punta que mediante una cirugía que dura menos de 10 minutos pueden solucionar este tipo de ceguera, pero esto se dificulta con la escasez de profesionales especialistas y centros especializados.

