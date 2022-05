OPINIÓN | Fermín Silva: Impacto laboral post pandemia

La informalidad laboral ha ido en aumento durante los últimos 3 años. En el Perú somos 33 millones de habitantes, de los cuales, 17 millones estamos en edad laboral, pero de esta cantidad, 12.6 millones están trabajando en la informalidad. En el 2021, la informalidad laboral ascendió a 76%, siendo la más alta en los últimos 10 años.

El día de ayer fue día del trabajador y resulta muy oportuno evaluar los principales retos que enfrenta el mercado laboral peruano luego de dos años de la pandemia que azotó fuertemente nuestra economía.

Los estudios indican un fuerte incremento de la informalidad junto con un retroceso en los salarios de la gran mayoría de trabajadores. Estamos cerrando el ciclo de contagios masivos y por ende la tasa de ventas ha tenido un alza a nivel nacional, pero contradictoriamente, el perfil laboral de un peruano ha tenido algunos golpes luego de la pandemia. La mayor concentración de trabajo informal se encuentra en el sector agropecuario (mano de obra).

El incremento de la informalidad también ha llevado a un descenso en sus salarios, se estima que quienes poseen una labor informal están percibiendo alrededor de 17% menos del salario que tenía hace 2 o 3 años, siendo aproximadamente S/250, el cual es un monto muy significativo, tomando en cuenta el alza de los precios en cientos de productos básicos.

En el último mes, el gobierno peruano elevó el sueldo mínimo, de S/ 925 a S/ 1,025, pero nuestro país es el penúltimo en Latinoamérica respecto al sueldo mínimo, detrás de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay; después de cuatro años, se ha dado el aumento de la Remuneración Mínima Vital.

Todos los sectores del aparato productivo del país aportan con la recaudación tributaria y el Estado tiene como responsabilidad determinar las prioridades donde debe invertirse los tributos que pagan las empresas en el país.

El Estado debe apoyar a todos los sectores para que sean más competitivos, tengan mayor capacidad de inversión para crear puestos de trabajo, aumentar el consumo interno para hacer crecer el aparato productivo del país; sin embargo, las autoridades responsables de conducir los destinos del país deben tener presente que los sectores que más impuestos deber tener mayor apoyo de gobierno, porque de esta manera crearemos más puestos de trabajo y resolveremos la crisis económica de nuestro país.

Para lograr esto, se requiere que el Ejecutivo sea un equipo de técnicos con experiencia para entender las prioridades en donde se debe apoyar primero, sin descuidar a ningún sector en particular, no dejemos que nuestra economía siga hundiéndose, los peruanos no se merecen eso.

