OPINIÓN | Fermín Silva: ¿Falta presupuesto o falta una gestión eficiente?

La salud es un derecho fundamental y debe garantizarse a todo nivel. Una población que goza de buena salud garantiza el desarrollo y crecimiento futuros de su país.

En las últimas décadas, el Perú ha experimentado importantes avances en esta materia; pero a la vez, durante los últimos años, el sector salud en nuestro país ha sufrido muchas dolencias, la ineficiencia que ha ido aquejando a este sector ha tenido como consecuencia miles de muertes por falta de camas, falta de especialistas, hospitales y sobre todo una cultura de prevención.

Cada 4 horas muere una mujer a causa de cáncer de cuello uterino y cada 6 horas muere una con cáncer de mama; son problemas que no son siempre prevenidos o tratados por falta de una buena gestión descentralizada.

El presupuesto del sector salud para el 2022 contempla un gasto anual de S/22,000 millones aproximadamente, lo que representa un 6% superior al año pasado, y tiene entre sus prioridades el financiamiento de la prevención y atención de la pandemia contra la Covid-19.

Hagamos una comparación, para los años 2018, 2019 y 2020, los PIA de salud fueron aproximadamente S/16,028, S/18,217 y S/18,400 millones, respectivamente.

Los S/20 mil millones para el 2021 representaron un incremento del 8% con respecto al 2020 y casi 25% (S/4,000 millones más) respecto al 2018.

Asimismo, a las medidas para el personal de salud con 3.993 millones de soles, las inversiones estratégicas en salud con 979 millones de soles y la descentralización en el sector con 9.561 millones de soles.

Para tener una idea, entre 2015 y 2019 no se ha ejecutado en promedio un 10% del presupuesto asignado en cada año, dando una suma de S/8,718 millones de soles que terminaron siendo no utilizados. Esto evidencia una ineficiente gestión de los recursos, dinero que no se está empleando para cerrar las brechas que tanto afectan al país, sobre todo a nivel departamental.

Entre los principales objetivos programados en el Estado están: Bajar un 10% la prevalencia de anemia en las niñas y niños de 6 meses a 3 años, lograr la vacunación completa a menores de 14 meses, brindar un mayor y mejor servicio en el nivel de atenciones a madres gestantes y cobertura del tratamiento antirretroviral en las personas infectadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Si bien es cierto el Covid-19 es muy importante, pero por favor pongan atención a los hospitales destruidos, a las postas sin luz, agua ni internet. Si los hospitales alrededor del país están colapsados, sin tecnología ni equipamiento, imagínense cómo están los centros de salud primaria, por ello, pedir a las autoridades pertinentes hacer una buena gestión para que miles de peruanos no padezcan las consecuencias de la ineficiencia.

