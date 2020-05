OPINIÓN | Fermín Silva: “Estamos perdiendo la guerra ante el Covid-19”

En las últimas 24 horas se ha registrado 3500 nuevas personas con el COVID-19, el 15% o sea 525 personas necesitan hospitalización y el 5% o sea 175 personas requieren UCI con respiradores mecánicos, Esta realidad ha colapsado a nuestro sistema de salud porque no tenemos 500 camas, tampoco 175 camas UCI nuevas todos los días.

De seguir la misma velocidad de contagio al COVID-19 y la misma estrategia, tendremos muertes en las casas, en las calles o en cualquier lugar que no sea un establecimiento de salud.

La estrategia actual está centrada en una cuarentena que no se cumplen por irresponsables o porque se tiene que trabajar todos los días para no morir de hambre y el uso de los recursos es hacer cada vez más exámenes como pruebas moleculares (30%) o pruebas rápidas (70% ), cuyo seguimiento de los contactos es incompleto por la presencia de positivos y asintomáticos y por los falsos negativos especialmente de las pruebas rápidas y el acondicionamiento de más camas de hospitalización y UCI con respiradores mecánicos, objetivo que no se cumple para atender toda la demanda, no por falta de dinero, sino porque todo el mundo sale a comprar estos equipos y no hay en el mercado.

Ante esta situación, debemos plantear una nueva estrategia que contemple los siguientes puntos: Primero cumplir con las medidas de prevención como lavarse las manos, usar mascarillas, mantener la distancia social, dar tratamiento médico controlado con antibióticos en la primera etapa de la enfermedad (proliferación viral).

Según la experiencia clínica de las escuelas de infectología del país y de otros centros del mundo, solo con diagnóstico clínico en el caso que no se pueda hacer los exámenes de laboratorio, en el primer nivel de atención de salud, involucrando a los líderes comunales de las diferentes organizaciones vivas de la sociedad con médicos jóvenes y los gobiernos regionales y locales, se debe acompañar de corticoides Para que la etapa pulmonar de la enfermedad no sea severa también debe asociarse con el uso de anticoagulantes para evitar la formación de trombos en la tercera fase de la enfermedad denominada tormenta de citoquinas, actuar a tiempo garantizaría que las diferentes etapas de esta enfermedad sean leves y el paciente no requiera UCI con respirador mecánico.

Para lograr los objetivos con esta estrategia se requiere la intervención del Estado a las fábricas o comercializadores de estos fármacos para garantizar la atención de la demanda necesarios.

El objetivo general con esta estrategia es que cada vez haya menos personas que necesiten respiradores mecánicos.

Presidente del directorio del Grupo La Luz