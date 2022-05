OPINIÓN | Fermín Silva: El Perú es más grande que sus problemas

Los conflictos sociales siempre se han visto dentro de una sociedad en pleno crecimiento de la actualidad, reflejado en las desigualdades en los diferentes sectores y sobre todo en el choque de conflictos de intereses. Estos conflictos sociales suelen girar sobre la explotación de recursos naturales o la contaminación ambiental de una actividad económica.

Entre las causas que ocasionan un conflicto social podemos encontrar la falta de oportunidades, desigualdades sociales en el acceso a servicios básicos, problemas de salud, entre otros.

Según el desarrollo del conflicto, podemos diferenciar dos tipos de conflictos sociales que son Latentes (aquellos conflictos que existen pero que aún no se manifiestan de forma clara y violenta) y Activos (han desarrollado y producido un estallido social normalmente violento).

Según reportes de la Defensoría del Pueblo, actualmente existen 209 conflictos sociales en nuestro país, 160 latentes y 49 activos; No podemos dejar que estos conflictos sigan produciendo pérdidas millonarias en nuestra economía, las autoridades deben actuar de manera rápida y sobre todo de manera eficiente, no se puede esperar a la burocracia mientras cientos o miles de peruanos sufren de desempleo a causa de estos conflictos sociales, el Perú no puede seguir hundiéndose por autoridades incompetentes, la economía de nuestro país debe resurgir, esa tiene que ser la consigna.

Como vemos, los conflictos sociales impactan negativamente en la vida de muchos peruanos, no tener acceso a servicios básicos origina un descontento razonable, y como tal, debe atenderse de manera preventiva a estos problema sociales y los gobiernos de turno deben entregar a sus ciudadanos servicios de calidad como salud, educación, agua, desagüe, electricidad y conectividad al 100% para que nuestros hijos no estén excluidos del avance de conocimiento global y los conflictos que ya estallaron tienen que atenderse , las autoridades deben ir a los lugares de conflicto y no se debe engañar a la población con promesas que no se puedan cumplir, los compromisos deben cumplirse, no es justo que los campesinos dueños de tierras donde se explotan minerales vivan en condiciones infrahumanas.

Debe existir justicia, por ejemplo, si en las tierras de un campesino hay oro, este campesino debe recibir una porción, todos tienen derecho a cambiar su vida para mejor, educar a sus hijos y tener todos los servicios básicos necesarios.

Por eso, invoco al gobierno que atienda en prioridad estos conflictos porque ahuyentan a los agentes económicos disminuyendo la inversión privada y por ende, también disminuyendo la recaudación de tributos por parte del gobierno para garantizar servicios de calidad.

Es un círculo vicioso y es por ello que les recuerdo a las autoridades que el Perú es más grande que sus problemas y en nombre de la población, por favor resuelvan los problemas de todos los peruanos.

