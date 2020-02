OPINIÓN | Fermín Silva Cayatopa: “Responsabilidad social, herramienta para crecer”

Por: Fermín Silva Cayatopa – Presidente del directorio del Grupo La Luz

Responsabilidad social, es la responsabilidad que debe tener una persona o empresa de los efectos que causan sus decisiones y actividades en la sociedad y el medio ambiente. Por esta razón hoy en día los profesionales y las empresas no solo se preocupan en capacitarse o especializarse en temas propios para atender su demanda, sino buscan herramientas que les permitan mejorar la sociedad donde se desarrollan y cuidar el medio ambiente local o global.

Clara Rosello, directora de Educación Ejecutiva de Centrum (PUCP), indica que hoy existe cada vez una mayor conciencia de la necesidad de desarrollar destrezas y habilidades enfocadas, ya no solamente en el éxito profesional o empresarial sino en el legado que una persona o empresa puede dejar en su entorno.

Actualmente, hay un cambio de actitud de la población, son más observadores, se fijan no solamente en las marcas que consumen sino en los impactos en las personas, animales y en el medio ambiente, por eso que las empresas requieren profesionales capacitados no solamente en generar productos o servicios de calidad si no buscan profesionales que incluyan en su perfil conocimientos e intereses en la responsabilidad social.

Hoy las personas toman en cuenta, qué tanta responsabilidad social tiene una empresa, para decidir comprar un producto o servicio por eso que existe una relación directa entre la responsabilidad social y las ventas, a mayor responsabilidad social mayor rentabilidad.

Nosotros en la clínica La Luz desde su fundación en el 2010, venimos llevando educación para la salud con la finalidad de construir una cultura de prevención en el Perú, también realizamos acciones de filantropía, atendiendo gratis todos los miércoles a partir de las 6 p.m. en nuestra sede central en Lima, mantenemos una relación colaborativa con nuestros stakeholders, cuidamos escrupulosamente toda la cadena de producción de los insumos que usamos para generar un servicio de calidad, por ejemplo, no compramos nunca algo que sea producido por mano de obra de menores de edad, cuidamos el manejo de residuos sólidos para evitar la contaminación ambiental.

Hemos creado El premio La Luz que tiene la finalidad de apoyar a la sociedad a través de la educación o de cualquier otra actividad que se desarrolle con excelencia , por eso ya hemos premiado al primer puesto, cómputo general, durante los 7 años que dura la carrera de Medicina Humana, entregando El premio La Luz a los egresados de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tacna, de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal y la facultad de Medicina de la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, también hemos entregado El premio La Luz a un deportista con retardo mental leve, que ganó una medalla de oro en 200 metros planos en un evento deportivo en los Emiratos Árabes en Dubái y otra medalla de oro que ganó en Panamá en 400 metros planos representando al Perú.