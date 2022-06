Opinión | Fermín Silva Cayatopa: Medidas económicas para minimizar el impacto global

La economía global se vio afectada por el conflicto armado que sigue en pie entre Rusia y Ucrania, conflicto que definitivamente ha afectado al Perú, el alza de petróleo, trigo y cereales se ha visto claramente en la elevación de diversos productos como el pan, la gasolina, el pollo, entre otros. Desde la perspectiva global, diferentes entidades de gran importancia apuntan a un PBI mundial de 4% en promedio para este año y el próximo, este porcentaje es 0.5% menor al año anterior.

Para entender un poco más la magnitud de este problema, Rusia abastece a casi el 40% de gas natural a la unión europea, a su vez, es el tercer productor de petróleo en el mundo y junto con Ucrania, ambos producen el 30% de trigo a nivel mundial.

El último mes, nuestro país alcanzó un máximo de inflación que no se registraba desde 1998 y El bolsillo de la familia se ve claramente afectado, el 90% de productos de la canasta familiar se elevaron en más de 2% además del precio de los pasajes de transporte público (como consecuencia del alza de combustible).

Las autoridades deben tomar medidas que ayuden a reducir el impacto económico global. Es por ello que, con el mayor de los respetos, me dirijo hacia las autoridades del Perú con el fin de compartir algunas medidas que puedan ayudar en esta situación:

Bajar el precio del combustible y por algunos meses suspender el impuesto de los transportes (para bajar costos de pasajes). Se puede reducir los costos de electricidad, con el apoyo de las empresas dedicadas a este rubro, esto ayudará a reducir los gastos en los bolsillos de las familias.

Los costos de la producción de Cobre están por los cielos, por lo que el Estado deberá apoyar al rubro minero para que aumente la explotación de este material y así aumente su exportación; pero se deben resolver los conflictos sociales para que estas actividades cuenten con la licencia de la población y de esta manera, las mineras podrán trabajar de manera regular.

Hacer un llamado a las empresas privadas para que también puedan reducir sus costos de productos y/o servicios y no abusar del ciudadano. No dejemos que nuestro país se vea más afectado de lo que está luego de la pandemia, los precios del combustible están alcanzando picos nunca antes vistos y nuestros productos básicos siguen al alza, es ahora, señor presidente, el momento de tomar acción y no dejar que nuestra economía se hunda más.

