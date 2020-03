OPINIÓN | Dr. Fermín Silva Cayatopa: “Aumenta la brecha de médicos en el Perú”

En el Perú (Minsa 2018), hay 13.6 médicos por cada 10 mil habitantes, a pesar que la OMS recomienda que existan 23 médicos por cada 10,000 habitantes, esta brecha aumenta porque el gobierno se ha empeñado muy bien en que todos los peruanos tengamos un seguro de salud, aumentando la necesidad de médicos para atender a 20 millones de peruanos en el SIS y 10 millones en Essalud, 1.5 millones de seguros privados y 1.5 millones de entidades de salud de la Policía y el Ejército, pero nuestro sistema de salud es asimétrico, solo hay un médico por cada 2 personas administrativas, están mal distribuidos, generalmente los especialistas están en Lima y capitales de departamento, o la mayoría de especialistas prefieren quedarse en Lima por los bajos sueldos, por las mayores oportunidades laborales y académicas, porque un especialista en Lima trabaja en dos, tres lugares, aumentando sus ingresos, esta situación no se puede hacer en provincia por las pocas oportunidades laborales comparado con Lima o las grandes ciudades.

Según la comunidad internacional en el sector salud debe haber 5 médicos por cada un personal administrativo, esto grafica que nuestro sistema de salud es burócrata, lento, engorroso, porque los procesos administrativos están hechos para justificar esta desproporcional diferencia (2 administrativos por cada médico) y en la parte asistencial, faltan médicos.

En el caso de los médicos especialistas es aún más la brecha, porque el sistema de salud solo tiene 9,384 especialistas y mal remunerados y mal distribuidos porque a un médico especialista no es justo mandarlo a trabajar al interior del país en establecimientos de salud que no tienen las condiciones, por ejemplo, qué puede hacer un cirujano laparoscopista en una institución que no tiene sala de operaciones acreditadas.

Por todo esto creo que las decisiones políticas deben tener un sustento técnico y presupuestal para que el aumento de las necesidades tenga correlación con la implementación de infraestructura, tecnología y recursos humanos para que no termine en demagogia, la ilusión que por años todos los peruanos tenemos de atendernos gratis en cualquier establecimiento de salud estatal en todo el Perú.

El otro gran problema que causa la disminución de médicos especialistas en el sector salud estatal son las bajas remuneraciones, lo cual origina que muchos de nuestros especialistas se vayan al sector privado o fuera del país, también, no menos importante el factor que origina que no tenemos médicos especialistas que resuelvan nuestros problemas de salud es el bajo nivel académico que hay en la mayoría de campos clínicos formadores de especialistas, esto nos debe obligar a revisar para mejorar todos los campos clínicos de salud del Perú.