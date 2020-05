En los últimos 15 días se han reportado 3,000 casos nuevos de infectados en promedio diario, estas cifras no incluye a los falsos negativos de las pruebas rápidas que se toman durante los 7 primeros días de la infección, tampoco incluye a los infectados que no han podido hacerse los exámenes del COVID-19, esta velocidad de contagio del virus ha colapsado a nuestro sistema de salud, porque con estas cifras necesitamos 500 camas de hospitalización y 150 respiradores en UCI nuevos por día, lo cual no es posible, por eso vemos escenas de muerte y bolsas negras de terror, en los hospitales, en las calles, en las casas cuyos muertos no están en las estadísticas oficiales.

Visto los resultados debemos cambiar de estrategia, no es suficiente estar enfocados en hacer más exámenes, implementar más camas y más respiradores, lo que también debemos hacer es trabajar en la ATENCIÓN PRIMARIAS DE SALUD involucrando a los 8,000 centros de salud y 4,000 municipalidades distritales y centros poblados que hay en el Perú y a la población a través de sus dirigentes comunales, formando Brigadas Municipales de atención primaria de salud contra el coronavirus, conformado por personal de salud, dirigentes comunales y una unidad móvil con chofer de serenazgo con sus respectivos elementos de protección, que deben tener 2 objetivos:

1)Tomar la temperatura casa por casa en los barrios y buscar síntomas y epidemiología compatible con el coronavirus

2) Entregar un kit de tratamiento propuesto el 8 de mayo del 2020 por la SOCIEDAD PERUANA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES del PERU, a las personas con pruebas moleculares positivas, serológicas positivas para la Ig M y a las personas que no tengan los exámenes pero sí con clínica compatible con el coronavirus, durante la primera fase de la enfermedad (fase de proliferación viral), para bajar la carga viral y evitar que pase a la fase pulmonar y a la fase hiperinflamatoria, que es donde el paciente requiere hospitalización y UCI con respiradores mecánicos que ya no hay.

PROPUESTA PARA SER EJECUTADO POR LAS MUNICIPALIDADES Y LA POBLACIÓN DEL PERÚ

1- Formar las Brigadas Municipales de ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD contra el coronavirus dirigido por el alcalde.

2- Reactivar las organizaciones vivas de la sociedad para facilitar el acceso de la brigada para

beneficiar al poblador más alejado.

3- Formar una comisión de salud para el control y seguimiento de los pacientes en tratamiento ya sea por visita domiciliaria o a través de tele consulta y referir a los pacientes que ameriten al Ministerio de Salud.

4- Formar una comisión para informar al Ministerio de Salud la evolución de los pacientes en tratamiento en este primer nivel de atención.

5- La municipalidad deberá proveer de los esquemas de tratamiento para cada paciente y poner a disposición de sus vecinos todos los canales de comunicación requeridos.

Presidente del directorio del Grupo La Luz