OPINIÓN | Fermín Silva: Bajo rendimiento académico en el Perú

Las causas del bajo rendimiento de nuestros hijos son múltiples, pero debería quedarnos muy claro a todos que el año académico no se pierde el último día, sino durante todos los meses del año, por eso es muy importante que los padres de familia debemos estar pendientes del desempeño académico de nuestros hijos, porque aquel padre de familia que solo está esperando la libreta de notas al final del año se llevará la sorpresa que su hijo está desaprobado y ya no habrá nada que hacer.

Es importante estar pendientes para tomar medidas correctivas a tiempo; los padres de familia también cometemos el error de no reconocer los esfuerzos de nuestros hijos y no le damos valor a su autoestima y no lo motivamos, debemos enseñarles a nuestros hijos que sí vale la pena esforzarse en la vida para lograr el éxito esperado.

Otro aspecto muy importante es que los padres no respetamos el horario de estudio de nuestros hijos y, en esas mismas horas, les damos diferentes tareas, tales como: Anda al mercado, ayúdame a repartir los papeles de la empresa o de mi trabajo, originando que no cumplan con su agenda académica presencial o virtual.

Otro error recurrente es que los padres buscan tener un “hijo modelo” para mostrarlo frente a la sociedad; es correcto que nuestro hijo(a) cumpla o supere las expectativas académicas, profesionales o personales, pero está mal que le hagamos sentir a nuestros hijos que mostrar a la sociedad una careta es el camino para tener éxito, originándoles un estrés adicional y de esta manera impide que ellos realmente desarrollen sus habilidades.

Lo más importante es que nuestros hijos avancen sin estrés, sin preocuparse principalmente por ser “modelos a seguir”, sino por ser buenos estudiantes, buenos hijos y ser buenas personas.

Otro error que cometen los padres es convertir al rendimiento académico como algo que tenemos que premiar o castigar, Ahí nace una negociación con nuestros hijos y le decimos “si sacas buenas notas, entonces te compro el Nintendo que quieres para navidad, en cambio, si sales desaprobado, no te compramos nada para navidad”, esto les quita a nuestros hijos la verdadera razón de estudiar, que es enseñarles que es su responsabilidad prepararse para la vida.

Está claro que estar pendientes de nuestros hijos nos da la oportunidad de actuar a tiempo para corregir y mejorar.

Por ejemplo ¿Sabes si tu hijo sufre de problemas de visión? Esto implica que no copie la pizarra. Esta situación significa el 20% de todos los escolares no ven bien por miopía, hipermetropía y astigmatismo.

Lamentablemente los padres de familia no sabemos y como no lo sabemos no nos preocupamos ni lo resolvemos.

Es muy importante por eso que conozcamos a los profesores, que conversemos con ellos, le preguntemos todo sobre nuestros hijos, de esta manera tomaremos decisiones oportunas para sacarlos adelante, pongamos adelante la estabilidad mental de nuestros hijos, de esta manera se notarán los resultados de un futuro prometedor.

