OPINIÓN | Eduardo González Viaña: “Los consejos del Padre Urraca”

Una de las imágenes más pintorescas de la política peruana la tuvimos hará 3 días cuando vimos la foto del nuevo premier Pedro Cateriano solicitando consejos del noble pero centenario, Luis Bedoya Reyes, fundador del difunto PPC.

Más simpático habría sido ver al premier en la iglesia de La Merced visitando al Padre Urraca. ¿Se lo ordenó el presidente? Quizás le agarré simpatía al presidente Vizcarra cuando un congresista esperpento de su propio “partido”, Carlos Bruce, lo choleó y dijo que Martín Vizcarra había sido incluido entre los vicepresidentes de PPK para contrapesar a los “blancos” de la plancha con un provinciano que representase el interior del país.

No tenía nada de especial. Sin un partido de verdad y sin compromiso doctrinal alguno, era uno de esos hombres que cuando escuchan las palabras derecha e izquierda, miran hacia ambos lados, no saben qué es eso, no recuerdan las clases de secundaria sobre la revolución francesa, y prefieren decir “adelante”, aunque el atrás se les adelanta.

No tenía nada de especial y, sin embargo, está dirigiendo el país con firmeza durante la catástrofe mayor de la historia peruana. La disolución del Congreso fue, en verdad, su primer acto de gobierno.

Lo hizo de forma intachable, y de esa manera nos libró de un grupo de gente en medio de la cual el idioma castellano había sido reemplazado por un dialecto becerril.

En estas circunstancias, hemos podido contar con un gobierno que apoya con eficacia la lucha contra la corrupción y que ha tenido la honestidad de abrir la puerta de salida al convocar a elecciones en una época en que la pandemia podría haberle servido de pretexto para atornillarse en el cargo.

No sé si son cien mil peruanos los que se han salvado del contagio, como lo afirma una ministra, pero ciertamente, la impopular cuarentena ha salvado la salud y la vida de muchos, aunque el espanto continúe y la culpa -las camas, los hospitales, los medicamentos que faltan- se halle en las voluminosas cuentas de algunos gobernantes infames.

En medio del espanto que estamos viviendo, las carencias del sistema neoliberal están a la vista. Necesitamos una Constitución diferente y, de ninguna manera, el acta fujimorista de 1993 en la que se sostienen la captura del Estado y la desaparición de los derechos a la salud y la vida. Hay que visitar los hospitales y de vez en cuando al Padre Urraca.