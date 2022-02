OPINIÓN | Eduardo González Viaña: Garcilaso baila en Madrid

Marcelino Menéndez y Pelayo dijo una vez que los “Comentarios Reales” son una “novela utópica”, o sea que la obra del inca Garcilaso era, sobre todo, una invención de tanta fantasía como capricho.





El sábado inmediato a mi llegada a Madrid, el año pasado, caminaba yo por el Parque del Retiro pensando en que acaso era yo un enviado del inca Garcilaso para establecer la veracidad de sus afirmaciones sobre el viejo imperio andino.

De alguna forma, la misión cultural que me ha traído a este país me empuja a ello, pero no se me ocurría cómo podía hacerlo.





De pronto, junto a un árbol inmenso y ensortijado, descubrí a un hombre de aspecto andino que extendía los brazos hacia el cielo como si tratara de hablar con un gran espíritu allá escondido. Junto a él, dos discípulos imitaban sus movimientos y, en los descansos, lo atiborraban de preguntas.

Se llama Roberto Velarde. Al conversar con él, supe que era un egresado de la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas y director del ballet folklórico “Imágenes del Perú”. Se encontraba en Madrid desde hacía menos de un año y había estado trabajando durante ese tiempo en oficios nada relacionados con su arte.

Le pregunté si era lector de Garcilaso y si le interesaba que hiciéramos una obra de música y danza inspirada en los “Comentarios Reales”.

Aceptó, y allí comienza todo. Velarde está, desde hace tres meses, organizando a un grupo de bailarines que, con danzas andinas, revivirá la historia del primer peruano en su viaje desde el Cusco hasta Sevilla.

“¡Kutimuy, Garcilaso!”, el musical inspirado en mi novela de ese nombre, conduce a un bailarín a ejecutar danzas con diversos grupos en Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Sevilla.

Vamos a presentar la obra el 20 de abril, en el teatro Amaya de Madrid y, para ello, decenas de jóvenes peruanos y españoles ensayan todas las tardes tanto en el Parque del Retiro como en una escuela paraguaya de danza. En los intermedios, les hablo de Garcilaso o les leo fragmentos de su odisea.

He llegado a contar 77 entre los bailarines y sus acompañantes. A la pregunta indiscreta que ustedes me formulan, la mayoría lo hace por amor al arte, pero con euros o sin ellos, el Perú está bailando en Madrid y Madrid mismo está bailando y nos conduce Velarde. ¿Roberto Velarde o Garcilaso de la Vega?

