OPINIÓN | Eduardo Gonzáles Viaña: “El sospechoso”

Como sospechoso llevo cinco días. Porque ese tiempo lo he vivido en un cuarto dentro del área reservada de una clínica por el temor de que yo tuviera el virus. O quizás soy un reportero de este periódico con la única posibilidad de dar vueltas por mi cuarto como un ratón asustado en medio del universo.

El quinto día aparentemente todo cambió. Los exámenes que me había practicado al comienzo apenas llegué a la clínica dieron como resultado negativo. No tenía coronavirus. Sigo en la clínica porque tengo una neumonía y deben curarme.

Entonces ahora ya no soy un sospechoso si no espía o un turista del mundo. He descubierto, por ejemplo, que toda la comunidad que me rodea está constituida por santos y guerreros. Una joven enfermera, a quien veía todos los días, me dijo que le habían dado descanso y no lo había aceptado porque quería estar al lado de sus enfermos.

El licenciado en enfermería declaró llamarse Jesús. Su historia era similar. Podía haberse quedado en casa, pero quería estar acá y participar en la pelea, me dijo. La televisión me trajo imágenes de cretinos que salen por las noches a desafiar la cuarentena. Yo que soy un paciente, aunque no tengo ventana en la calle para aplaudir al médico que me atiende, a los policías, a los soldados, a los enfermeros y al presidente que están haciendo una tarea heroica.

No tengo muchas posibilidades para escribir. Lo ensayo ahora con mi iPhone, y cuando dejo el iPhone cierro los ojos y comienzo a orar con esas familias que lo están haciendo por mí. Creo en la oración. Creo en la vida. Creo en esa maravillosa comunidad humana que nos hace insistir ahora cuando todo parecía perdido.