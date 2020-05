OPINIÓN | Eduardo Gonzáles: “Oe, no se habla así”

Desde Lima, una patota de periodistas compuesta por Aldo Mariátegui, Cecilia Valenzuela, Jaime de Althaus y Phillip Butters se ha empeñado en

enseñarnos cómo se debe hablar correctamente el castellano.

Butters, quien los capitanea, tilda de comunistas a los lingüistas que aparecen en el documental “Los castellanos del Perú”, hace revolotear la acusación de prosenderista sobre el Ministerio de Educación y se queja amargamente de lo que él llama las “barbaridades y estupideces que les meten a los niños para que sean resentidos sociales”.

Habría que suponer que el periodista aludido es un culto lingüista que por modestia no exhibe sus cartones universitarios. Sin embargo, el acento que le escuchamos no es precisamente el que dictaría, si lo hiciera, la Real Academia de la Lengua: “Losoziólogo, lojantropólogo, locomunijta toa la via cola luchaeclase”.

El caso peruano muestra hoy como siempre que la ignorancia es atrevida. Ahora bien, nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con tanto énfasis y a través de la prensa, la radio y la televisión.

Pero, aparte de exhibición desvergonzada de su propia ignorancia, aquí hay dos propósitos. El primero es el “terruqueo” de todo lo que sea ciencia y literatura social. La pandemia ha revelado que, paralela, con su guadaña, camina otra calavera, la de la pobreza y el hambre.

Ha mostrado que el estado neoliberal consagrado por la Constitución de Fujimori tan solo sirve para perpetuar un sistema cruel en el que los peruanos llegan a temer al hambre más a que al virus, y atraviesan campos y carreteras de regreso a su tierra.

La patota de periodistas que encabeza Philip Butters intenta que esta realidad no se llegue a conocer, y en este camino pedirán prohibir las obras de Vallejo, Arguedas, Ciro Alegría y el propio Mario Vargas Llosa porque tratan de temas sociales. Su segundo propósito es bajarle las llantas al gobierno en el momento más penoso de la historia peruana, casi en el fin del mundo.

Alguien ha dicho que eso es como ir viajando en un avión y desear que el piloto sufra un infarto. No es raro por eso que Butters diga que Vicente Zevallos, el primer ministro, “no habla bien castellano. Lo habla con mote”. -Oe, pe, Butters, no se habla así.