OPINIÓN | Dr. Fermín Silva: “Por año nuevo: salud para todos”

El 27 de noviembre de 2019 el Gobierno aprobó un decreto de urgencia para inscribir en el SIS (Sistema Integral de Salud) a cerca de 5 millones de personas y aprobó un gasto de 900 millones de soles para su implementación, sin duda es una medida importante que busca que todos los peruanos tengamos derecho a un seguro de salud.

Para lograr un seguro universal se requiere resolver los siguientes retos:

1) Nuestro sistema de salud es principalmente curativo, se requiere cambiar el enfoque para tener un equilibrio entre lo curativo y preventivo promocional, porque de esta manera se podrá prevenir las complicaciones graves de las enfermedades como hipertensión arterial y diabetes mellitus, que son muy costosas, así como el tratamiento del cáncer cuando el diagnóstico es tardío, esto no depende de las médicos esto es responsabilidad de las políticas de las instituciones de salud porque el médico peruano está capacitado en la parte preventiva y curativa de cualquier sistema de salud.

2) La brecha que existe de los profesionales de la salud en el país (médicos, odontólogos, obstétrices y enfermeras), es de 26,000 profesionales, en cuanto a los médicos tenemos 12.7 médicos por cada 10,000 habitantes, muy por debajo de lo que recomienda la OMS (24 por cada 10,0000 habitantes) y lo que es peor en algunas partes del Perú no pasan del 5.4 médicos por cada 10,000 habitantes y además están mal distribuidos, porque la mayoría están en Lima y en capitales de departamento; hay dos formas de resolver esta brecha a) Aumentando los campos clínicos en todo el país, tanto públicos como privados, para formar más especialistas y establecer una política de incentivos salariales para que nuestros especialistas vayan a trabajar a cualquier parte del Perú. b) Implementar la telemedicina, de esta manera tendremos la posibilidad de hacer una consulta especializada a más personas a distancia con menos especialistas, esto aumentaría la cobertura de los servicios especializados y disminuiría los gastos por transferencias innecesarias a Lima, que actualmente se dan.

3) La brecha de infraestructura y tecnología de salud que existe en el país se debe resolver aumentando el presupuesto de salud de 5.1% del PBI al 7.4% del PBI (Promedio de América Latina y el Caribe) y crear alianzas estratégicas con el sector privado sin corrupción para aumentar la cobertura, mejorar el nivel resolutivo y bajar los costos en la generación de los servicios de salud de calidad.

4) La alta dirección de las instituciones de salud debe estar en manos de personas capacitadas en administración y no en manos de médicos que hacen administración y luchar contra la corrupción para que nuestras autoridades responsables de las unidades ejecutoras tengan capacidad para gastar su presupuesto de acuerdo a ley y no pase, por ejemplo, que el gobierno en sus tres niveles (Nacional, Regional y Municipal ) no haya gastado el 45% del presupuesto designado a la compra de medicamentos repercutiendo negativamente en la salud de las personas.

Para que todos los inscritos en el SIS tengan una cobertura vertical completa se requiere que los ministros de Economía y de Salud validen la decisión política del gobierno para presupuestarlo y asignar los recursos necesarios y gestionarlos eficientemente sin corrupción para lograr el verdadero aseguramiento universal.