OPINIÓN | Dr. Fermín Silva Cayatopa: Los efectos del coronavirus

Menos del 50% de la población sabe cómo se trasmite y cómo se previene el coronavirus, el 80% de los infectados pasa como un resfrío común, el 15% presentará neumonía y solo el 5% de los afectados presentará alteraciones sistémicas graves en personas con sistema inmunológico disminuido.

Esta infección ha permitido medir nuestro bajo nivel de educación, también ha medido nuestro desarticulado sistema de salud en el país, porque hasta hace 3 días el examen para el diagnóstico se hacía solo en Lima, no tenemos la capacidad para atender a todos los infectados.

Las medidas preventivas: quedarse en casa si tiene síntomas y llamar al Minsa para su descarte, saber toser cubriéndose con el brazo para no contagiar, evitar estar en lugares muy concurridos y lavarse las manos antes y después de comer y cuando una persona llega a su casa; acá me pregunto cómo harán las personas que no tienen agua en su casa, esto también pone sobre el tapete que hay familias en el Perú que no tienen agua, desagüe y luz eléctrica.

Pero los efectos no solo son a nivel del sector salud y educación, sino también a nivel económico, en enero nuestro PBI ha crecido menos del 2%, el avance del coronavirus nos hace ser cautelosos en nuestros gastos especialmente aquellos que tengan que ver con el turismo (vuelos cancelados), con actividades recreacionales familiares (reuniones muy numerosas canceladas), problemas de salud electivos, o sea que pueden esperar (cada vez menos personas en consulta externa), nuestra balanza comercial paralizada o negativa, todo esto afectará en este año a nuestro crecimiento económico proyectado.

Gracias a Dios toda tormenta tiene su final y gestionar la era postcoronavirus será todo un reto de los CEO de todo el mundo. Por ejemplo, hoy estamos obligados a quedarnos en casa y muchas compañías están experimentando el teletrabajo (trabajar desde la casa) dependiendo de las funciones propias del trabajo, creo que muchas oficinas se desarticularán para dar paso al teletrabajo porque será más eficiente y de menor costo, también se replanteará el manejo de los stock, porque hoy sí es necesario tener insumos en stock para garantizar la cadena de suministros en esta crisis, también las empresas de servicios estarán obligadas a replantear la modalidad de entrega de sus servicios. Por ejemplo, hoy una consulta médica a domicilio sería muy necesaria.

*Presidente del directorio del Grupo La Luz.