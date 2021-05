OPINIÓN | Dennis Falvy: “Ya vienen las govcoins: fedcoin y la e-euro”

Bitcoin ha ganado terreno y se cotiza hoy a más de US$ 50,000, aunque hay muchos que lo consideran una burbuja. Muchos administradores de fondos insisten en que pertenece a cualquier cartera equilibrada. Traders, como la estadounidense PayPal, tiene 392 millones de usuarios, una señal de que Estados Unidos está alcanzando a los gigantes de pagos digitales de China. Esto ha dado pie a la creación de monedas digitales gubernamentales, para permitir que las personas depositen fondos en un banco central, sin pasar por prestamistas convencionales.







La banca tradicional de años se ha modernizado. Pero “los emprendedores” han construido un mundo experimental de “finanzas descentralizadas”, de las cuales bitcoin es la parte más famosa. Las empresas de “plataformas” financieras ahora tienen más de 3 mil millones de clientes que usan e-wallets y aplicaciones de pago. Junto a PayPal hay otros especialistas como Ant Group, Grab y Mercado Pago, firmas consolidadas como Visa y aspirantes a Silicon Valley como Facebook.

Las govcoins, en lugar de tener una cuenta en un banco minorista, lo harían directamente con un banco central a través de una interfaz que se asemeja a aplicaciones como Alipay. The Economist señala que 50 autoridades monetarias están explorando las monedas digitales. China ha lanzado su programa piloto e-yuan a más de 500.000 personas. Todo ello para no perder el control, pues las redes privadas no supervisadas podrían convertirse en un salvaje oeste de fraude y abusos a la privacidad. Las monedas electrónicas gubernamentales estarán garantizadas por el Estado y utilizarán un centro de pagos central y barato. The Economist dice que podrían bancarizarse a 1.700 millones de personas que carecen de cuentas bancarias y ello sería de muy bajo costo. Pero hay restricciones. Los govcoins podrían convertirse en una fuerza dominante en las finanzas, particularmente si los efectos de la red dificultan que las personas opten por no participar. Podrían desestabilizar a los bancos de diversas maneras.





Recomiendo por ello leer el artículo del “The Economist”:

https://www.economist.com/leaders/2021/05/08/the-digitalcurrencies-that-matter.

◼ Más de Dennis Falvy:

OPINIÓN | Dennis Falvy: “Un montón se la picaron”

OPINIÓN | Dennis Falvy: “Los intangibles protegen de terceros”

OPINIÓN | Dennis Falvy: “La deuda global es una bomba de tiempo”