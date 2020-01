OPINIÓN | Dennis Falvy: “¿Y si los marcianos se molestan?”

The War of the Worlds, novela escrita por Herbert George Wells en 1898, describe una invasión marciana a la Tierra.

El 31 de octubre del año 1938, un joven Orson Welles, el del Ciudadano Kane, ponía el mundo patas arriba al provocar el pánico entre miles de personas, convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadido por un ejército de alienígenas.

En el Estudio Uno de la Columbia Broadcasting en Nueva York, a las 8 p.m., acompañado de la compañía teatral Mercury que el mismo dirigía, interpretaba la novela de Wells.

Cerca de 12 millones de personas escucharon la transmisión y otras tantas cayeron presa del pánico abandonando sus casas y colapsando carreteras, estaciones o comisarías de policía. Orson pasó a ser una leyenda. Los OVNIS (platos voladores) también.

A fines del pasado año, un capricho más de Donald Trump se llevó a cabo. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional 2020 donde se incluye el establecimiento de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF) como la sexta rama de las Fuerzas Armadas. La primera rama militar estadounidense en 73 años que entrará en funciones como parte del Departamento de la Fuerza Aérea.

El presupuesto es enorme, USD 738,000 millones. Según Xataka, Trump señaló que “El día de hoy marca otro logro histórico al inaugurar oficialmente la más reciente rama del ejército. Este es un momento muy grande e importante. Es un gran momento y todos estamos aquí para ello. Van a pasar muchas cosas en el espacio. Porque él es el dominio de guerra más nuevo del mundo. Hay graves amenazas a nuestra seguridad nacional. La superioridad americana en el espacio es absolutamente vital. La Fuerza Espacial nos ayudará a disuadir la agresión y a tener un amplio control más allá de nuestro planeta”.

Por su parte, Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, mencionó:

“En las operaciones militares, el espacio no es solo un lugar desde el que apoyamos las operaciones de combate en otros dominios, sino un dominio de guerra en sí mismo. Nuestros adversarios están construyendo y desplegando capacidades para amenazarnos, por lo que ya no podemos dar por sentado el espacio. La Fuerza Espacial de los Estados Unidos es el paso necesario y esencial que nuestra nación dará para defender nuestros intereses nacionales en el espacio hoy y en el futuro”.

Advertidos estamos que el déficit fiscal crece y con el dólar hacen lo que quieren.